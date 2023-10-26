施政報告二手居屋按揭擔保期延至50年　網民誤會：可以供樓50年？

【施政報告2023／居屋二手市場／50年／按揭／房委會／按揭貸款保證期】行政長官李家超在《施政報告》提及延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期，將二手市場最長30年按揭貸款保證期延至50年，有利二手居居流轉。

相關措施引起熱議，大批網民誤會是做到「50年按揭」，揶揄是「退休死埋繼續供」、「可以供50年樓」。不過，按揭貸款保證期不等於可以做到的按揭貸款年期，熱心網民解釋：「你哋Get錯意思，係指二手居屋可擔保期」。



行政長官於《施政報告》提出房委會會放寬資助出售房屋的保證安排，延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年。（資料圖片）

行政長官於《施政報告》提出延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期，房委會會放寬資助出售房屋的保證安排，延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，買家可獲得年期更長的按揭貸款。相關措施惠及二手資助房屋的流轉，例如高樓齡的二手居屋。

這措施在社交平台及討論區引起熱議，不少人將政府擔保期延至50年的意思，誤解成政府擔保做到「50年按揭」，可以「供50年樓」，紛紛留言質疑「有冇咁長命供樓」、「買樓供幾代」、「wtX供50年樓？」、「退休死埋繼續供」、「供50年要畀幾多倍息」、「供完層樓即刻變咗危樓」、「由20至30歲儲首期，由30至80歲供樓。供完歎世界就可以魂歸天國。完」。

按揭貸款保證期不等於可以做到的按揭貸款年期，意思是如果期內業主斷供，政府會負責還錢給銀行。圖為啟德居屋啟朗苑。（蔡偉南攝）

網民認為買二手居屋攤開來供，市民的負擔更輕，「50年，個價當租樓」、「德政，即刻想買樓負債」。不過，熱心網民解釋，意思應理解成「50年內嘅樓房委會擔保，唔係供50年」、「成班文盲」、「50年你哋Get錯意思，係指二手居屋可擔保期」、「原本係30年，按揭年期都係25年，只係方便啲舊居屋轉手」。由於過去許多二手居屋因為樓齡高，「未補地價居屋轉手時銀行畀唔到25年按，咁變相每月月供多咗錢，難供咗」。

政府會為居屋提供擔保期，如果期內業主斷供，政府會負責還錢給銀行，對銀行來說批出按揭貸款風險極低。擔保期會以首次出售居屋日起計，過往為期30年，現時改為50年，變相有利高樓齡二手居屋獲銀行批出按揭貸款，並不是政府擔保可批出50年按揭貸款。

啟德為近年市區資助房屋及公屋供應地之一，10月21日所見，有市民行過都有留意，不少人關注施政報告會否提出更多協助置業或加快上公屋政策。（梁鵬威攝）

網民認為新措施有助高齡二手居屋流轉，始終是好事，「而家就用50年去減，易啲做到25年按」、「二手居屋發發喇」，但亦有留言憂慮，措施會推高舊居屋樓價，「二手居屋大爆升」、「舊居屋又升」。

（綜合）