履歷性別填無經驗？求職男疑誤會問性生活　網民笑：讀書很重要

這樣普通的英文都可以弄錯,還算大學生嗎?內地有求職者填寫履歷時,疑誤將性別(Sex)一欄當作是性行爲(Sex)意思,填上「沒經驗(No Experience)」。相關履歷曝光後引來大量網民恥笑,嘲諷「孩子讀書很重要」、「你有沒有經驗,我不想知道」。亦有人分享更多求職者填寫資料時令人訝異趣事。



內地有求職者疑誤將性別(Sex)當作性行爲(Sex),填寫「沒經驗(No Experience)」,引來網民恥笑。(網上圖片)

小紅書帳號「我在招募獵薯」經常都會分享職場趣事,日前該帳號就分享某位應徵者填寫的履歷表。從圖片所示,該男性求職者現年21歲,修讀工商管理(Bachelor of Science in Business Administration,BSBA)學科,不過他疑錯將「性別」誤會為「性行爲」意思,以致他於性別(Sex)欄位中直接填寫「沒經驗(No Experience)」,顯示其「性史」。

有網民感到無語,「寫個『服』字給他」,並嘲笑「你有沒有經驗,我不想知道」。(《未生》劇照)

帖文引來網民爆笑,感嘆讀書重要性,「我真的無語,寫個『服』字給他」、「父母親們,孩子讀書很重要」,同時恥笑該位應徵者,「你有沒有經驗,我不想知道」。另有留言分享更多求職者填寫履歷資料時趣事,如「在婚姻狀況欄位填良好」、「在Desired Position(期望職位)寫Preferable not near to air conditioner(最好不要靠近冷氣機)」,讓眾人哭笑不得。

(綜合)