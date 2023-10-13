履歷性別填無經驗？求職男疑誤會問性生活 網民笑：讀書很重要
撰文：桃樂斯
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這樣普通的英文都可以弄錯，還算大學生嗎？內地有求職者填寫履歷時，疑誤將性別（Sex）一欄當作是性行爲（Sex）意思，填上「沒經驗（No Experience）」。相關履歷曝光後引來大量網民恥笑，嘲諷「孩子讀書很重要」、「你有沒有經驗，我不想知道」。亦有人分享更多求職者填寫資料時令人訝異趣事。
小紅書帳號「我在招募獵薯」經常都會分享職場趣事，日前該帳號就分享某位應徵者填寫的履歷表。從圖片所示，該男性求職者現年21歲，修讀工商管理（Bachelor of Science in Business Administration，BSBA）學科，不過他疑錯將「性別」誤會為「性行爲」意思，以致他於性別（Sex）欄位中直接填寫「沒經驗（No Experience）」，顯示其「性史」。
帖文引來網民爆笑，感嘆讀書重要性，「我真的無語，寫個『服』字給他」、「父母親們，孩子讀書很重要」，同時恥笑該位應徵者，「你有沒有經驗，我不想知道」。另有留言分享更多求職者填寫履歷資料時趣事，如「在婚姻狀況欄位填良好」、「在Desired Position（期望職位）寫Preferable not near to air conditioner（最好不要靠近冷氣機）」，讓眾人哭笑不得。
（綜合）