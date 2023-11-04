驚心！天降洛威拿犬砸中孕婦　險一屍兩命　狗狗痛苦掙扎1小時亡

日前意大利發生1宗可怕「天降狗狗」事故！1隻洛威拿犬突然從公寓3樓墮下，剛巧砸中行經樓下的孕婦，孕婦受重傷險釀一屍兩命，幸緊急送往醫院搶救才能保住母子性命。不過，洛威拿犬傷勢嚴重，在地上掙扎約1小時後死亡。洛威拿犬的女主人聲稱對事件毫不知情，但其前男友及當地動物保護機構均擔憂她是否有照顧好家中多隻寵物。警方目前正在調查事件，起因仍然成謎，但若女主人被證實涉及疏忽，有可能面臨過失導致他人受傷檢控。



意大利1隻洛威拿犬突然從公寓3樓墮下，砸中在樓下逛街的1名孕婦。（示意圖，非涉事犬隻 / GettyImages）

綜合外媒報道，事發於10月27日中午，意大利1名28歲孕婦在羅馬著名景點「許願池」特萊維噴泉（Trevi Fountain）附近的弗拉蒂納大街（Via Frattina）逛街時，1隻洛威拿犬突然從公寓的3樓墮下，砸中孕婦後再摔到地上。孕婦傷勢嚴重被送院救治，幸及時送院搶救才不致一屍兩命，經急救後女子性命得保，目前與腹中胎兒已脫離危險。然而，洛威拿犬摔落地面後，痛苦掙扎約1個多小時後死亡。

有目擊者表示，事發一刻聽到身後傳出好似「槍聲」巨響，嚇得他轉頭查看，即見到孕婦及犬隻躺在柏油路上。據報，洛威拿犬主人艾米莉亞（Emilia P.）當時似乎在浴室中，並未查覺寵物從家中墮下，事後又稱不清楚狗狗墮下原因，但懷疑是「被樓下的某物或某人所吸引」。

涉事洛威拿犬的性別及歲數未明，而雌性洛威拿犬平均體重在35至48公斤之間，雄性洛威拿犬平均體重可達50至60公斤，如成年的犬隻從高處墮下砸中人，有機會釀成命案。

孕婦被洛威拿犬砸中後，重傷入院，幸最終母子均性命得保。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

據當地媒體《Il Messaggero》報道，艾米莉亞前男友向傳媒透露，艾米莉亞一直在收養各種動物，家中已經養了1隻刺蝟、3隻貓和3隻狗，而涉事洛威拿犬是其中1隻寵物犬，是艾米莉亞早前從市政動物收容所領養的。他更表示，「我認識她，我不會對任何事情感到驚訝」，並且與當地動保機構表達同樣擔憂，不知艾米莉亞有否妥善照看家中寵物。

當地警員仍在調查事件起因，有一種說法是洛威拿犬出事前正在追逐貓，不排除是玩耍時不慎從窗邊墮下。不過確切起因尚未公布，一旦證實女主人艾米莉亞管理疏忽致悲劇發生，她可能面臨過失導致他人受傷檢控。

（綜合）