19磅肥貓墮6樓砸中私家車玻璃　僅1處受輕傷　網民：脂肪護體

泰國早前發生貓咪墮樓意外，1隻重19磅肥貓，從6樓失足墮下，剛好跌在路邊私家車後擋風玻璃，玻璃被砸出一個大洞，令途人為之側目，可幸的是有驚無險，肥貓沒有大礙，只是指甲有少許受傷，而貓的主人將事發相片放在網上發布，迅即被瘋傳。



據泰媒報道，泰國有網民在Facebook分享兩張相片，是她的一隻重19磅肥貓、胖嘟嘟的虎班被人抱住坐着，肉肉的圓面，相當可愛。另一張則是一輛紅色私家車，其後面的擋風玻璃被砸出一個大洞。

原來這隻叫Shifu的貓，與《功夫熊貓》裏的功夫大師（Master Shifu）一樣，擁有靈活敏捷身手。牠在5月27日早上7時，突然失足從6樓跌下，幸好牠跌至3樓時及時抓住一個網子，隨後才摔到車上。當管理員聞聲趕到現場，發現車子旁全是玻璃碎片，Shifu則「一臉天真」的躲在車底下。

可幸的是，經獸醫拍攝X光檢查，確認Shifu沒有大礙，只有指甲有些損傷。Shifu的主人將事發相片放在網上後迅即被瘋傳，許多網友認為因為Shifu胖嘟嘟的身材作為「安全氣囊」才沒受傷，亦有網民笑言「剩8命」、「貓表示：朕練過的」、「脂肪保護」。