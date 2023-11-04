地鐵讓座爭議｜男子拒讓座　遭大媽掌摑兼抓傷　堅持報警後續傻眼

又見地鐵座位爭議？內地有男子乘坐地鐵時，疑似因為未有讓座予大媽，與兩名大媽爭執。其中1名大媽疑因說不過男子，就動手打了他一巴掌，及抓傷他手臂。男子受傷後堅持要報警，並要求大媽跟隨下車接受警方調查，而大媽聲稱不適，拒絕配合。他們爭執經過被其他乘客用手機拍下，並上傳至網上，引起關注。



內地有男子乘坐地鐵時，因為座位問題與兩名大媽口角。其中穿紅衣的大媽疑因說不過男子，就動手打了他一巴掌，及抓傷他手臂。（微博影片截圖）

從網上流傳影片可見，10月28日江蘇一列地鐵上，1名男子與兩名大媽因座位問題口角，男子不但遭大媽辱罵，還被當眾掌摑及抓傷手臂。就算地鐵職員上車勸導，也不見成效，3人爭持不下，男子堅持要報警並要求大媽跟隨下車接受調查，惟大媽馬上表示身體不適，拒絕下車。

從影片可見，男子向附近乘客展示手部傷勢，更建議眾人用手機拍下影片讓民眾評理，「看看誰不講道理！看看誰先動的手！」，隨即有乘客回應指看到穿紅衣的大媽先罵人引起紛爭。男子解釋指有乘客下車他便坐到座位上，誰知大媽隨即不滿指罵，認為已經將手袋放到那個座位上，不過男子不願將座位讓出，被大媽摑了一巴。男子展示傷勢表示，「人家走了我坐着有什麼問題，說不過我，她就給了我一嘴巴子」。

男子堅持要報警求助並要求大媽隨他下車，大媽即表示不適，撫額坐在位上。然而當男子問旁人「誰不講理了」時，大媽突然精神抖擻地坐直身子大罵「你不講理」，然後再撫臉靠在椅上，見沒人關懷她，她再火力全開指責男子坐到同行大媽的手袋上，擔心她袋中的手機被男子「坐壞了」。

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雖然事件起因仍需警方查證，但影片已足以引起網民熱議。不少人認為讓座不應帶有「強制性」，而且也不能用「年紀大」作為打人及擾亂公共秩序的藉口，「不知道真實情況，打人不對，倚老賣老更不好。報警也是必須的。」、「絕對要報警處理的呀」、「確實不講理」、「大媽打了人就開始裝死」。也有人表示大媽罵人時「中氣十足」，不似是需要讓座，「大媽身體杠杠的，哪需要別人讓座位」、「能罵架能打架，還要人讓座？」。