內地童坐港鐵關愛座　不讓座予老人家捱轟　母：只能給老人坐嗎？

關愛座是為孕婦、老人、傷殘人士所等有需要人士而設的優先座位，但誰人有真正需要經常成為爭議。1名內地婦人在小紅書表示，早前帶同女兒出街，之後乘搭東鐵綫回家，女兒坐在關愛座上，旁邊有老婦和同行女子分別坐在關愛座和普通座位；去到會展站時，有數名老人家上車，坐在關愛座的老婦叫女兒讓座，婦人問女兒「要不要讓座」，但女兒拒絕，老婦則批評兩母女肯定是「大陸人」。內地婦人在網上抱怨小朋友難控制，「強硬要求讓座只會有哭鬧」，認為並非只有老人才有資格坐關愛座。

網民普遍不支持該名內地婦人，認為關愛座「不是為孩子哭不哭鬧或累不累而設的」，當列車遇到問題而緊急剎停，有需要人士坐在關愛座就不會跌倒，又說「既然在香港生活，可否尊重和學習一下當地文化和禮儀？這是公民責任，要別人尊重你，你必學習尊重人」。亦有人認為老婦不應該以偏概全。



樓主表示由於女兒不肯讓出關愛座，就被1名老婦批評。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，早前帶同女兒到金鐘，隨後乘搭東鐵綫回家，女兒坐在關愛座，旁邊則有老婦和同行女子分別坐在關愛座和普通座位；列車去到會展站時，數名老人家上車，坐在關愛座的老婦見狀，就叫女兒將關愛座讓出來給老人家坐，樓主則問女兒「要不要讓座」，但老婦和同行女子表示並非「要不要」問題，「唔係要唔要，係要讓啊」，樓主於是再問女兒意願，惟女兒明言拒絕，樓主沒有再要求。

但坐在關愛座的老婦隨即表示，女童不肯讓座，兩母女應是內地人，同行女子則指不一定，即使外籍人士或香港人，未必全部都會讓座。

列車即將抵達紅磡站，坐在關愛座的老婦起身，叫其中一位婆婆過來坐下，對方連忙感謝，而老婦一直說樓主兩母女是內地人，一邊說，一邊下車。樓主隨後發現原來她們有一名男子陪同，慶幸自己當時沒有出聲反駁。

網民認為關愛座「不是為孩子哭不哭鬧或累不累而設的」，反而是當列車遇到問題而緊急剎停，有需要人士坐在關愛座就不會跌倒。（資料圖片）

樓主認為「讓座是美德……但小朋友難控，強硬要求讓座只會有哭鬧……愛心座位小朋友都不能坐了，只能給老人嗎？」，批評老婦直接怪罪其內地人身份。

但多名網民不支持樓主，認為關愛座「不是為孩子哭不哭鬧或累不累而設的」，當列車遇到問題而緊急剎停，有需要人士坐在關愛座就不會跌倒，批評「既然在香港生活，可否尊重和學習一下當地文化和禮儀？這是公民責任，要別人尊重你，你必學習尊重人」。亦有人認為「小童讓座是要教而不是問，特別是關愛座」、「雖然阿婆地域攻擊不好，但小朋友的精力比誰都好……應該從小教育你的小朋友給老人讓座」。樓主事後指收到網民意見，表示會好好教導女兒。

（小紅書）