鬧錯人？懷孕8個月坐關愛座被批：不懂讓座　乘客1句解圍婦秒敗走

不論香港還是台灣，關愛座爭議都時有發生。日前台灣有名挺着8個月孕肚的孕婦搭乘捷運時，被一名婦人喝斥「居然好意思自己坐在博愛座（即香港關愛座）上，不懂得要讓座！」，正當她懷疑自己是否要起身時，有名熱心伯伯站出來為她說話，向對方指出她是孕婦，更表示可讓出位置給對方，結果該婦人等一埋站開門即匆忙下車。孕婦突然被罵大感委屈，事後以自身經歷發文盼網民「能多點體諒，少點責怪」、「禮貌是種口德」。



台灣1名懷孕8個月婦女搭乘捷運時，被喝斥坐關愛座以及不懂讓座，讓她大感委屈。（示意圖／gettyimages）

樓主在Dcard以「懷孕八個多月搭台北捷運坐博愛座，被人破口大罵」為題發帖，指自己是高齡孕婦，日前挺着8個多月孕肚乘搭台北捷運，並坐於關愛座上。不過一位太太突然上前，無視其孕肚和好孕胸章（孕婦在搭乘公共運輸工具時可以佩戴，提醒民眾主動讓座），還用整個車廂都聽到的音量怒罵她：「就是有你們這種人！居然好意思自己坐在博愛座上，不懂得要讓座！」

樓主表示當下被罵得莫名其妙，甚至懷疑自己是否不能坐在關愛座上。正當她準備起身時，坐在旁邊的老伯貼心為她向該女士解釋，「你也別這樣，人家是孕婦，肚子都這麼大了」，更稱要是對方想坐，他可以讓出座位。該太太意識到自己罵錯人，待車廂門打開，她便匆忙下車；樓主則苦言白白被罵了一頓，「着實覺得委屈」。

她表示一直不能理解，那些會對坐在關愛座上的人破口大罵是因為看不下去，還是基於什麼心態。她認為在罵人前，應先確認對方是否有需要，「禮讓是一種美德，禮貌是一種口德」，若能多點體諒少點責怪，相信世界或許會變得再美好些。

樓主昐大眾批判他人坐關愛座前，應先了解對方是否有實際需要。（資料圖片）

網民對樓主經歷深表同情，並斥該女子「莫名其妙」，「感覺是心情不好隨便找個人來罵」、「只能說妳純粹遇到瘋婆子」、「把人罵一罵發現罵錯人，不道歉是什麼操作？」、「有些人以為博愛座=老人座，正是這種人最不值得讓座」、「我也是9個月孕婦，腰痠背痛到一個不行，真的不舒服就心安理得坐着，不要理那些人講的屁話」。

有同樣是孕婦的網民就大呻曾遇不友善對待經歷，「我懷孕5個月時，有次剛坐下博愛座，旁邊阿姨立刻出聲，覺得我應該要把位置讓給長者，後來發現她指的是隔壁車廂三個看起來剛登完山的阿伯」、「我也遇過，不過我問他『我坐這跟你什麼關係？』他繼續大罵時我就開始錄影，並請隔壁的人報警」。

（Dcard）