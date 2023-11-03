匿名利市封人情　婚禮翌日新娘要求「指認紅包」　賓客嬲爆：無禮

婚禮尷尬的可不只是即席拆人情！國外有網民日前參加同事婚禮時，用無署名的利市封將人情奉上，結果翌日收到新娘傳訊，要求指認哪一封人情是他給的，令他氣憤又無言，故發帖斥責新娘無禮。



國外有網民出席同事婚禮，用無署名利市封給人情。（unsplash）

該名網民在國外討論Reddit以「新婚夫妻可以問客人送了哪一個紅包嗎？」為題發帖，抱怨稱日前參加了1名女同事的婚禮，並隨禮封了人情，但由於一向沒有在利市封上署名的習慣，因此沒有在利市封備註下款。沒想到婚禮翌日，女同事竟然傳訊息要求樓主指認哪封人情是他給的，還附帶數個匿名利市的照片。

樓主對女同事此舉感到不滿，「為什麼要將大家送的利市拍下來，然後讓他們指認哪一個才是他們送的紅包？」。樓主又表示過往出席過的婚禮中，從未遇到這種情況，這是他首次遇到，又直言「這是相當粗魯的（行為）」。他解釋，自己不署名不是因為金額太少，相反，他的人情遠超公價，只是單純的「沒有署名的習慣」。

婚禮翌日，樓主收到新娘傳訊要求指認哪封人情是他給的。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，不少人都認為新人行為鹵莽無禮，「這實在太無禮了！你應該期待有誰能出席，而不是能收到多少人情」、「這對我來說似乎太令人反感了」、「新娘太小氣了，臉皮厚得竟然敢問出口」。

但亦有人持相反意見，猜測新娘只是想知道人情金額，方便日後出席樓主婚禮時可以給出相應金額，「他們需要知道金額，以便受邀參加你的婚禮時該回多少人情。但如果你已經結婚了，那就另當別論了」、「她只是想記下並在你婚禮時將相同的金額還給你」。

（Reddit）