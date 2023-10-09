慘！拾荒翁出席婚宴付3萬人情　疑遭外甥歧視　被迫單獨坐食剩菜

結婚是人生大事，不少親朋戚友都想到場祝賀，為新人送上祝福。內地流傳1條影片，顯示1名依靠拾荒維生的老翁參加外甥的婚宴，雖然其經濟比較拮据，但仍然取出多年積蓄，封了3萬元人民幣（約3.26萬港元）禮金道賀。可是外甥疑嫌棄舅父拾荒漢的身份，竟安排他單獨一枱，而且端上剩飯剩菜，老翁唯有默默進食，引來席間其他賓客竊竊私語，批評新郎做法過分。



網傳一名依靠拾荒維生的老翁參加外甥的婚宴，封了3萬元人民幣（約3.26萬港元）人情，但懷疑外甥嫌棄舅父拾荒漢的身份，安排他單獨一枱，而且端上剩飯剩菜。（抖音影片截圖）

綜合抖音影片和內地媒體，片中老翁為人老實，父母很早過世，家境貧窮，壯年時即使經朋友介紹認識異性，對方總是嫌他窮，所以不肯下嫁。老翁明白「一個人原來都可以盡興，多了人卻還沒多高興」，所以外出打工存錢，但不知何故目前拾荒維生。

老翁和胞姐關係一向良好，外甥待他尚算友善，但後來母親病逝，外甥懷疑看不起舅父拾荒，態度180度轉變。早前外甥結婚，相信只是循例邀請舅父，老翁明知外甥對自己態度差劣，仍照樣出席，甚至提取多年積蓄，封了3萬元人民幣（約3.26萬港元）人情。

去到婚宴，明明尚未開席，外甥卻質問老翁為何遲來，甚至安排他單獨一枱，而且端上剩飯剩菜，但老翁沒有表達不滿，反而默默接受吃飯。短片相信加插其他外來影片，表達其他人看到相關情況後竊竊私語，私底下批評新郎為人涼薄。

網民看過片段紛紛批評外甥過份，直指無論如何也不應如此待客，更何況是親人，但亦有人質疑短片並非屬實，只是創作內容。

（綜合）