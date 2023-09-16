衰！手繪鈔票做人情？　新娘打開超傻眼：以為空紅包已經夠過分！

參加參加婚宴要在紅封包入錢當「人情」是常識吧？但馬來西亞日前有新娘子完成婚宴後，回家拆開賓客的賀禮紅包時，驚見當中竟然有2張手繪鈔票，令她大為錯愕，嘲諷「這難道是新出產的紙鈔嗎？」、「我以為紅包內給紙巾或空紅包已經很過分，沒想到還有這麼『有誠意』的招數」。片段引來網民熱議，有人覺得對方很有創意，認為親娘子應該好好珍藏起來；不過亦有人覺得此舉確實不妥，因為利市畢竟是送給一對新人的祝福，也會用作抵消婚禮開支，這樣未免過於刻薄胡鬧。



大馬有新人完婚後，回家拆開利市封驚見2張手繪鈔票，新娘子無奈嘲諷「這難道是新出產的紙鈔嗎？」（TikTok＠ jihaaaa98）

該人妻在TikTok帳號「jihaaaa98」發佈短片，截圖見到她與家人在點算婚禮上所收的人情紅包，突然從一疊鈔票中發現有2張手繪馬幣20令吉鈔票（合共約66港元）。對比真實的鈔票，不難看出賓客是有下過心思，因為手繪紙鈔和真實鈔票不管顏色還是圖案都非常相似。可是新娘子卻對此感到無奈，她表示發現2張手繪假鈔時很錯愕，不禁嘲諷「這難道是新出產的紙鈔嗎？」，「我以為紅包內給紙巾或空紅包已經很過分了，沒想到還有這麼『有誠意』的招數」。

不少人網民都讚歎該位賓客的畫功和創意，「其實滿有創意的」、「如果是我收到，我會錶框起來做紀念」、「至少滿有心意」、「不是每個人都能有手繪鈔票」，故盼望新娘子可以好好珍惜，將它收藏起來。

有人就猜測或許賓客有經濟負擔，又不想兩手空空才出此下策，「可能是對方沒錢，但還是想給你們祝福，只好這樣做」；但亦有留言覺得大喜之日這樣並不恰當，「紅包本來就是對新人的祝福，豈能如此欺騙？」，亦有人指不少新人都靠紅包去分擔開支，如果賓客有樣可樣，新人恐怕難以過活了。

（TikTok＠ jihaaaa98）