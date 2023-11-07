獸父！人妻指控夫性侵4歲女　逼口交後續更冷血　警方1原因叫銷案

獸父？馬來西亞1名41歲張姓人妻，指控其4歲女兒遭41歲、現正辦理離婚手續的印裔丈夫性侵，包括強迫口交、肛交、手指插入下體，以及把不明粉末塞進下體等。張女表示，曾就事件報案，但因證據不足，警方未有採取進一步行動，又建議她銷案，無辦法下，日前在州議員陪同下開記者會，聲淚俱下講述事件。



馬來西亞1名41歲張姓人妻，指控其4歲女兒遭41歲丈夫性侵，包括強迫口交、肛交、手指插入下體，以及把不明粉末塞進下體等。（示意圖／資料圖片）

馬來西亞《中國報》報道，來自隆市蕉賴的41歲張姓女子，10月31日在州議員陪同下開記者會講述事件詳情。

張女表示，2018年與丈夫交往，對方曾多次打她，一度萌生分手念頭，但因不小心懷孕，唯有妥協啞忍註冊結婚。惟至2021年6月，張女受不了丈夫的控制和家暴，帶女兒離家出走，並單方面申請離婚，丈夫隨後向法庭申請「探視權」，沒想到是女兒噩夢開始。

張女指，女兒2022年10月1日跟隨丈夫出門後，回家哭訴肚子和下體私處疼痛。她懷疑女兒被性侵，帶女兒到醫院檢查並報警，當時警方扣押丈夫2天，但因證據不足釋放丈夫，未有進一步行動。

張女稱，女兒精神受創，如今經常做出過激行為。（示意圖／資料圖片）

然而事件仍未結束，張女說，今年8月女兒再次與丈夫出門，回家後同樣表示肚子和私處疼痛，她再帶女兒到醫院檢查，今次結果顯示，女兒身上有疑似被肛交痕迹。張女續指，女兒回家後透露，被父親（張女丈夫）推到牆壁及束縛手腳，強迫口交，父親更把一些不明粉末塞進其私處，「要上廁所排出來」，隨後便頻繁上廁所。

張女稱，女兒曾拒絕父親行為，惟對方變本加厲，令女兒在父親身邊時感到害怕和焦慮，精神受創，如今經常做出過激行為。她擔心女兒繼續被丈夫傷害，於是每逢對方探視日子，她都會帶女兒出門躲離。

張女再次報案，可是警方說證據不足，而且無法錄取年幼女兒口供，故建議她銷案。最終張女決定召開記會公開事件。