系統出錯致維修工人誤闖房間　女生沖完涼慘被看全相　酒店咁回應

無緣無故被人看全相，生氣也是人之常情。山東濟南1名女生在網上大呻，早前和男友住在酒店19樓，由於房間曾經漏水，所以一度轉房，但新房附近卻有噪音問題，所以最後搬回原房。

翌日早上男友外出購物，女生獨自在房間洗澡，之後全身赤裸站在房門前面的落地鏡化妝。豈料酒店系統出現問題，顯示房間暫無人住，維修男工打算入房處理漏水，結果意外看到女生全裸模樣，嚇得她立即尖叫，並向酒店投訴。酒店事後雖然願意退回租房費用，但雙方就精神損失費未能達成共識，女生決定訴諸法律，並提醒大家避免前往涉事酒店，事件引起網民關注。



女生洗澡後全身赤裸，站在房門前面的落地鏡化妝，豈料酒店系統出現問題，維修男工以為房中無人，打算入房處理漏水，結果看到女生全裸模樣。圖為同類房型情況。（抖音影片截圖）

該名女生在「小紅書」表示，男友日前在山東濟南一酒店訂了1間位於19樓的房間，她因有事處理，所以晚上才入房。男友告知房間出現漏水情況，所以她致電櫃檯要求轉房，隨後轉到20樓一房間，但由於該房間對住理髮店，人流頗多，而且店舖大聲播放音樂，最終她決定搬回原房，櫃檯職員一直知情。

翌日早上10時許，男友提出落樓買煙，當時樓主剛剛沖完涼，全身赤裸，她叫男友途經理髮店順便留意人流，一旦人少，她就前往洗頭，男友依言照做，並致電告知她可以到店。樓主接聽電話後，繼續赤裸站在房門前面的落地鏡化妝，以及帶好隱形眼鏡。隨後她聽到有人按動房間密碼鎖的聲音，以為是男友返房，豈料開門的竟是1名陌生男子，兩人四目交投，距離僅1米，男子當場「大飽眼福」，樓主則嚇至尖叫，大聲要求對方出去，男子則邊離開邊嘟囔「房間怎麼會有人」。

女生向友人說交代事發經過。（小紅書圖片）

女生立即致電櫃檯職員了解，職員解釋該名男子為維修工人，打算前往房間檢查漏水狀況。原來前一晚酒店系統出現問題，樓主所住的房間顯示為空房，維修工以為房內無人，所以直接入房。

女生和男友用膳後，前往櫃檯理論，1男1女職員立即道歉，並叫該名維修男工到場解釋，又指由於酒店負責人正出差，所以無人能夠處理。事件最終驚動警方和老闆胞弟，女生要求退回房租，以及支付精神損失費用，老闆胞弟聞言卻稱「看一下又能怎麼樣？」，並詢問維修工「看到了什麼嗎？」 ，維修工人當場否認，聲稱當時立即關門。

樓主向法院提起訴訟，向酒店追討民事責任。（小紅書圖片）

女生不滿酒店的處理方式及態度，認為「有陌生人闖入房間，酒店沒有對我的個人安全做好保護」，要求翻查閉路電視，但老闆胞弟稱只有老闆才有權翻查。雙方陷入僵局，加上女生和男友需要上班，所以暫時收取酒店退回的房租。

至於精神損失費用，女生指一直未解決，所以決定訴諸法律，向酒店追討民事責任，並稱法庭正在審核個案，提醒「在濟南的朋友們，或要去濟南旅遊住宿的朋友們」切勿前往涉事酒店。

網民紛紛祝願樓主成功索償，留言指「嚇死人了，就是飯店的失誤啊」、「完完全全是飯店的問題，投訴」、「讓飯店賠錢，可以的，畢竟侵犯你隱私權，不賠錢可以告他或直接發飯店名字在這裏」。

（小紅書）