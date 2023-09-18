恐怖！內地女睇屋後「傳裸照色誘屋主」　被拒竟着Deep V上門咁做

大陸山東青島一名男房東日前上網PO出自己可怕的出租經歷。



一名女子看房後竟開始對他瘋狂騷擾，不是傳裸照就是發「想睡你」的露骨訊息，不堪其擾之下拒絕租房，竟惹來對方持刀上門算帳。

持刀上門「在牆上刻出『殺』字」 男屋主拿士巴拿迎戰（點圖放大瀏覽）：

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該名男房東上傳威脅影片，只見這名女人個頭不高，身材微胖，但打扮得很性感，穿著一件低胸上衣，仔細一瞧手裡竟拿著一把刀，情緒激動對著鏡頭大喊：「你再給我拍一下！」

就在女子準備闖進屋內時，男房東出聲喝斥「你不要進來，你但凡進來一步，我直接一榔頭」、「你退後，你趕緊退後」。

《搜狐千里眼》報導，房東劉先生表示帶該女子看過一次房子後，她就多次在通訊軟體上發一些性暗示言語和裸照，稱「我好想要，我看看你16厘米的東西」、「我們這關係方便睡你嗎？未來房東」。

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面對這樣情況，劉先生決定不將房子租給女子，對方竟持刀上門恐嚇，甚至在牆上刻出「殺」字，目前已經報警處理。

這段影片在網上發酵之後，馬上引起網友的熱議，「不想付房租後還想收房租吧」、「小說看多了吧 ，真以為人人都是好色之徒」、「這個男房東肯定長得很帥」、「房東聰明啊，這樣的女人沾上就麻煩了，不大出血很難甩掉」。

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