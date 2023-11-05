女生揸電單車撞到私家車　握$200跪地抱腿求原諒　下秒舉動更嚇人

與別人車子發生碰撞，確實要商討賠償！浙江日前發生一宗小型交通意外，1名年輕女生駕駛電單車時撞上一輛私家車，女生可能囊中羞澀，只能賠償200元（約216港元）。私家車男司機不同意，堅決報警。女生於是嚎哭下跪求原諒，甚至抱着他的大腿不放手，結果不慎將男司機褲子扯下。男司機在大庭廣眾下被脫了褲子，也惱羞成怒，對着女生破口大罵。最終靠交警介入，才結束鬧劇。



內地1名女生駕駛電單車時撞上私家車，但稱身上只有200元（約216港元），於是向私家車男司機下跪，請求對方原諒。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，8月28日，浙江發生一宗小型交通意外，1名年輕女生駕駛電單車時，與一輛白色私家車發生碰撞，女生即時向私家車男司機下跪道歉，請求對方原諒，並且顫顫巍巍地拿出200元（約216港元），表示只能賠這麼多。男司機似是不相信女生所言，不同意賠款金額，女生於是跪地膝行至他身旁，痛哭道「哥我求你了，我真的沒有了」。

從影片可見，男司機與女子拉鋸不下，他走到車後方，女生就跟着膝行到車的後方，痛哭着求他原諒，但男子堅決報警。交警到場後，女生情緒激動，一度抱着男司機的大腿，男司機閃避不及，拉扯間突然就被女生扯下褲子，露出內褲。由於兩人爭持已有一段時間，旁邊早已圍滿好事民眾，這時眾人一見即哄堂大笑。但女生似並未發覺，仍然高聲嚎哭。

男司機似乎嚇呆了，未有作出反應。一旁交警見狀即時上前勸女生鬆手站起，但她遲遲不願站起來，仍然用手拉着男子的褲頭。男司機也回過神來，怒罵女生「你脫我褲子」，女生之後提出幫他穿上褲子，被他一手拂開。男司機整理好衣物後，憤怒地表示「你不要在這裏做戲好不好！我從頭到尾都沒有欺負你」，而女生就站起來帶着哭腔回應「是你說要報警抓我的」。

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影片引起網民熱議，有人質疑影片真假，「感覺像擺拍」、「假的吧…誰會這樣做」，但亦有人認為女生年紀小被嚇怕，「聽到報警就怕了」、「不想進局子就想着死纏爛打，也不難理解」。

同時，有不少網民認為女生求人原諒的態度有欠妥當，「她不會以為撒撒嬌就可以不用賠錢吧」、「撞了車就該賠償，拿下跪道德綁架別人」、「這女人太會耍賴皮了」、「如果做錯事都通過下跪哭鬧來解決，那後果誰來承擔」，也有人懷疑她下跪後扯人褲子動機不單純，「就算是求別人原諒，少賠點，難道不是態度誠懇一點，但是把車主褲子扒掉是什麽操作？」、「交警來了，反咬一口性騷擾，還能賺一波」。亦有人勸男司機「得饒人處且饒人」，「這種事沒必要得理不饒人」、「車子看上去連刮痕都沒有，就別跟小姑娘計較了，多不好看」、「感覺雙方都有不對的地方，各讓一步吧」。