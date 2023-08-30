輪椅老婦沒人扶！巴士司機咁做被投訴　哭泣下跪求撤回　公司咁講

男兒膝下有黃金，什麼事逼得他下跪？成都1名巴士司機在車上哭着向乘客下跪，片段在網上瘋傳，他哭求乘客撤回投訴，有知情者向內媒透露，原來早前該名坐輪椅老太太上車時無人扶她，最後司機下車抱她上車，未料事後被老太太投訴拒載，當天老太太仍在指責司機不拉她。片段引起討論，更有指司機因此被扣半個月人工，巴士公司稱事件仍在調查中，現階段只因為未有按標準為市民服務，扣了200人民幣（約215港元）工資，未如網傳的扣一半。



成都有巴士司機向坐輪椅的老太太下跪，請求對方撤回投訴。（微博影片截圖）

8月27日，內地網傳成都巴士司機在車上哭泣下跪，稱自己沒有拒載，求1名老太太撤銷投訴。該名老太太向其他乘客稱「他真的不搭（方言，意成「拉」）我」，司機哭稱不想被扣人工，他家中有老有幼，父母年逾八旬。片段中下跪的他很激動，向其他乘客展示手機中影片，「你們看一下這個視頻，是不是我不拉你」，邊講邊哭用手抹眼淚。

另外網傳片段，是司機向車內其他乘客道歉，稱他情緒太過激動，拜託乘客別投訴。

有知情人士向內媒透露，司機早前接載過該老太太，她坐輪椅上巴士時事無人前去扶她上車，最後是司機落車去將她抱上車，事後老太太投訴司機拒載。當天司機重遇老太太，馬上請她撤回投訴，「公交車司機半個月工資沒了」，希望還司機一個公道。

成都公交公司表示非常關注事件，此前知悉司機因為未有按標準為市民服務，會扣罰200人民幣，並取消該月星級評定，沒有網傳的扣半個月人工。至於司機是否有拒載問題，公司指目前仍在調查，結果會以官方管道公布。

網民認為巴士上既然有閉路電視，公司有心翻查就一目瞭然，又難理解老太太最後上到車為何還投訴，「司機抱她上車還要投訴人家？而且公交公司也不認真核實一下嗎？」「、好人沒好報」。

（綜合）