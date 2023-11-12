慎入！14歲男腹瀉2個月　醫生驚揭體內「20顆珍珠」　最後咁解決

一旦有家族成員曾經罹癌，其他人患病的機會都會大增。內地1名14歲初中生不但有健康飲食，而且熱愛運動，但突然持續2個月腹瀉，母親記起亡夫和逝世老爺同樣死於結腸癌，擔心兒子目前情況是罹癌先兆，於是帶他檢查，揭發其體內有20多顆息肉，呈現「珍珠」形狀，如果置之不理，極有可能惡化成結腸癌，所幸醫生後來為他進行切除息肉手術，他其後亦定期覆診檢查。



醫生發現初中生有20多顆息肉，而且呈現「珍珠」形狀。（網上圖片）

事件發生在浙江省千島湖，14歲初中生和母親相依為命，他除了品學兼優之外，飲食健康且有運動習慣，曾在學校的跑步比賽中獲冠，但他日前身體卻亮起警號，突然腹瀉，症狀一發不可收拾，持續約2個月，即使求醫都無法根治。

初中生的母親非常警覺，想起亡夫和逝世老爺生前出現過大便不成型和不規律等症狀，最終確診患上結腸癌，最終罹癌病逝，擔心兒子同樣患癌，於是將兒子由當地醫院轉到杭州1間醫院的消化內科求診。

醫生經檢查後進行切除息肉手術。（網上圖片）

醫生為他進行腸鏡檢查，一般人20至30分鐘就照完，但初中生需要40至50分鐘，醫生發現從肛緣40厘米位置起，初中生就有20多顆息肉，大小不一，而且呈現「珍珠」形狀，如果任由情況繼續惡化下去，就會演變成結腸癌，考慮到病人的年齡和全腸道切除帶來的後果，於是只是為他切除息肉，並要求他定期覆診，兩母子願意依言照做，初中生數天後出院。

（綜合）