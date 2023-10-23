每日必飲呢樣嘢　胃酸倒流去檢查驚見巨型息肉　醫生：已患大腸癌

根據台灣衛福部公布的2022年十大癌症死亡率，大腸癌再度高居台灣排行榜第3名，而飲食習慣也是影響罹患此癌機率的最大主因。



對此，就有肝膽腸胃科醫生透露，自己曾遇過一名具三高病史的台南男患者，有每天早上都得喝牛肉湯的習慣。

沒想到在照大腸鏡後，意外發現長了一顆2.5厘米的大息肉，並在切除檢查後，確認已罹大腸癌。

醫生揭大腸癌最大原因 年輕時已要注意（點圖放大瀏覽）：

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肝膽腸胃科醫生陳炳諴日前上節目《醫生好辣》時分享，他過去曾遇到一名家住台南、大約60多歲的老翁，因為保有每天早上必喝牛肉湯的習慣，故長期下來導致變成三高族群，加上又被胃食道逆流困擾，於是便前往醫院就診，並在醫生建議下做了糞便潛血檢查。

不料，老翁的糞便潛血檢查結果呈陽性，因此陳炳諴立即替對方安排了大腸鏡檢查，果然發現大腸內部長了一顆2.5厘米的大息肉，並在切除後拿去檢驗，發現其實老翁已經罹患早期大腸癌，所幸發現時間還算早，故成功解決了問題、徹底康復。

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陳炳諴表示，他在事後向老翁解釋後，對方也決定減少每天吃下肚的肉量，尤其紅肉也會盡量避免。

對此，急診科醫生柯世佑也補充說明，紅肉的確是造成大腸癌的最大原因之一，尤其若從年輕時就開始大量食用的話，未來罹癌的風險也會跟著提升。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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