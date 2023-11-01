胸大更易患乳癌？醫生破解乳癌5大迷思　警告「這種乳房」風險高

胸部愈大愈易患乳癌？「答案是沒有！」，台灣有醫生在當地健康節目上否定這個「都市傳言」，表示胸部愈大並不會增加患乳癌風險，反而乳房愈多實質組織、胸部觸感愈硬的人，風險才較大。他同時破解「乳癌5大迷思」，包括與家族史、好發年齡相關等謠言，建議不管是中年或是年青女性，都應該定期進行專業檢查，如每兩年一次乳房成像檢查、每年一次乳房超聲波檢查。



台灣外科醫生江坤俊在節目《健康2.0》破解廣傳的「乳癌5大迷思」。（「健康2.0」FB影片截圖）

台灣外科醫生江坤俊日前在當地節目《健康2.0》上分享乳癌知識，並破解廣傳的「乳癌5大迷思」，包括：

1、胸部愈大的人患乳癌的機會愈大嗎？

2、有規律的自我檢查而未發現腫塊，意味着乳房很健康嗎？

3、乳癌與遺傳有關嗎？沒有家族史就不需要擔心嗎？

4、乳癌只發生在中年以後，年輕人不需要檢查嗎？

5、乳房檢查很痛，如果檢查過一次沒有問題就不需要再做了嗎？

江坤俊解釋，乳房大小與患乳癌風險無關係，胸大不會增加患癌風險，反而「胸部愈硬的人」風險更高。因為乳房包含脂肪和實質組織，實質組織多的女性風險較高，而實質組織觸感較硬，故乳房愈硬的女性愈要小心。

他又指出，自我檢查未必完全準確，有時乳房內的硬塊，不一定用手可以摸得到。如果腫瘤體積不大，或者腫瘤大但處於乳房比較深的地方，單靠自我檢查也未必能摸出，因此找醫生定期進行檢查相當重要。

至於乳癌的確與遺傳有關，不過不代表沒有家族史就不會有乳癌風險。他以台灣乳癌人數作例，指當地有60%乳癌患者中是家族中首位患乳癌的人，因此就算沒有家族史也不能掉以輕心。

乳癌的好發年齡雖是45至50歲，江坤俊表示「我們也不會叫你十幾歲就開始檢查」，但他指出乳癌近年有年輕化趨勢，40歲以下的患者大有人在，因此就算是年青人也應該定時檢查。而且就算一次檢查沒有異常，也難保日後沒有腫瘤形成，因此江坤俊建議婦女可以每兩年進行一次乳房成像檢查，及每年進行一次乳房超聲波檢查，如果發現腫瘤，就應該每3至6個月進行追蹤檢查。

（健康2.0）