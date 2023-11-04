未婚夫逃婚！懷孕新娘欲輕生　終花$1.6萬聘假新郎＋公婆完成婚禮

如其為負心人輕生，不如找租借新郎辦度難關！越南有女子離鄉別井工作，結識心儀男子後隨即墜入愛河，意外懷孕後籌備婚事，沒料到婚禮前數天，未婚夫在毫無預兆下失去聯絡，女子到其住處亦未見蹤影。女方驚悉未婚夫逃婚傷心欲斷，更曾有輕生念頭，惟礙於面子以及為免雙親擔心，經友人介紹下決定選用租借新郎服務，甚至連租借另外2人假扮公婆，終能順利完成婚禮。



越南有女子未婚懷孕，沒料到婚禮前未婚夫失聯，她礙於面子決定選用「新郎租賃服務」順利完成婚禮。（示意圖／Gettyimages）

越南媒體報道，29歲女子靈櫻（Linh）5年前隻身前往胡志明市工作，並結識心儀男子，2人打得火熱，很快有了肌膚之親，後來她發現懷孕。男友表明自己尚年輕，還沒準備好當父母，多次表示希望她打掉孩子，不過靈櫻每次想要進行墮胎手術時都非常害怕，最終還是決定要把孩子生下。男友不同意此決定，靈櫻曾以輕生要威脅，男友難耐壓力下，唯有隨她返回家鄉會見家人，並公布懷孕喜訊。

最初靈櫻父母難以接受女兒未婚懷孕，不過看見其男友勇於承擔責任，並且已求婚，只好原諒他們並同意婚事，亦將婚禮流程從簡，省卻訂婚儀式。隨後靈櫻籌備婚禮，並向親朋好友宣布喜訊，但她在婚禮前數天突然無法聯絡未婚夫，趕往對方租屋住處，才發現他早已搬離。

靈櫻驚覺被拋棄後傷心欲絕，曾有輕生念頭，可是想到腹中孩子和父母，以及家人為婚禮所做的準備，下定決心不能因為自身過錯而讓他們受到更多羞辱，故經好友推薦下決定選用「新郎租賃服務」。

女子被拋棄曾想輕生，不過為了孩子以及父母面子，還是堅持如期舉行婚禮。（示意圖／資料圖片）

靈櫻簽訂合約，聘請1名比大她2歲的男子當「新郎」，還另外聘用2人假扮男方公婆，合共花費5,000萬越南盾（約15,918港元），為讓謊言更逼真，假新郎在婚禮前還假裝回家接父母前往胡志明市參加婚禮。靈櫻父母其後發現情況異常，追問下才獲悉內情。父親雖然生氣，但又擔心女兒懷孕後被拋棄一事會遭人非議，只好答應她租新郎決定；而婚禮當天靈櫻和假新郎在眾人熱烈掌聲與祝福下順利「完婚」。

可是，靈櫻母親在婚禮後不再到親戚家拜訪；父親亦幾乎不和鄰居往來，2人每當被問到女兒的婚後生活都總是避而不談，而爺爺奶奶也完全失去快樂，這讓靈櫻傷心稱「我知道這一切非常令人心碎，從出生到現在，我沒有對父母表示尊重、反而給他們帶來了痛苦」。不過靈櫻的決定總算讓她能堅強活下來。

（綜合）