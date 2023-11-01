超狂婚禮！新郎前女友闖入潑糞　新人賓客遭殃　新娘回應被讚大方

婚禮是人生大事之一，亦是難忘的經歷，可是這對新人想不到自己的婚禮竟如此「難忘」。玻利維亞一場婚禮出現突發事件，當一對新人在教堂外接受親友祝福時，1名女子突入向新人潑糞，新娘白色婚紗及面部被潑中，新郎則胸前及手臂中招，連身旁的賓客也遭殃，場面相當狼狽。其後發現該名女子是新郎前度，因妒嫉而作出如此瘋狂報復行為，事發影片在網絡上被瘋傳，新娘在社交平台回應「希望前任報仇後能讓我們平靜地生活」，不少網民也替這對新人不值，有人留言：「看來他（新郎）做了正確決定」。



綜合外媒報道，這場「難忘」婚禮發生於玻利維亞，當時1對新人完成婚禮，正步出教堂接受親友祝福，此時，有1名女子突然衡上前向新人潑糞，新娘頭髮、臉及白色婚紗上也有糞便，而新郎軍裝禮服的胸前及手臂位置也被污染，就連賓客也遭殃，當時場面令人震驚及十分混亂。

其後發現這名涉事女子是新郎前度女友，她稱因不滿新郎另結新歡拋棄她，深生嫉妒而選擇在兩人大婚之日作出報復行動。新娘事後在社交平台上發文表示，希望丈夫前度報仇後「能讓我們平靜地生活」。事件暫時未有人被捕。

事發影片在網絡瘋傳，惹起網友熱議，有人留言，「這對新娘來說太遺憾了，她的腦海永遠留下這個不愉快時刻」、「無論你感到多麼受傷或被欺騙，都不要尋求報復。讓他和他的新伴侶幸福吧」、「看來他（新郎）做了正確的決定」。有人認為婚禮變成如此很可惜，「再辦另一場婚禮，不好的記憶就會被刪除」、「我不敢相信她沒有被指控和逮捕！真惡心！」。