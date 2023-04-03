女童夾公仔機店內嘔吐　家長僅抹手無清理即走　連累其他顧客踩中

弄污地方不應裝作沒事發生離去。有屯門夾公仔機店店主於facebook上載影片，顯示1名女童於店內不適當場嘔吐，惟同行家長僅取出紙巾協助女童抹手及嘴部，並無清理地上嘔吐物便離開。店主強調公開片段並非要追究事件，僅希望涉事家長交代及道歉，並教育對方正確處理方法，又指事發當日曾有家長及小朋友不慎踩到嘔吐物，幸而未有跌倒或受傷。



有屯門夾公仔機店店主於facebook上載影片，顯示1名女童於店內不適當場嘔吐，惟同行家長僅取出紙巾協助女童抹手及嘴部，並無清理地上嘔吐物便離開。（fb「真.屯門友」影片截圖）

涉事夾公仔機店店主於facebook群組「真.屯門友」上載影片，顯示事發日期為3月31日下午4時許，可見1名女童與男性家長同於店內，家長為女童脫下口罩不久，女童便彎下腰當場嘔吐大作，部份嘔吐物甚至濺到手掌。家長見狀即時取出紙巾，協助女童抹手及抹嘴，其後2人一同離開店舖，地上則遺下一灘嘔吐物無人清理。

店主事後公開影片，表示於女童嘔吐後約1個半小時後才得知相關情況，當時已即時安排清潔消毒，不過已有其他家長及小朋友進店時不小心踩中嘔吐物，幸好未有跌倒或受傷。店主稱，公開片段並非要追究事件，只希望尋回相關家長作交代及道歉，「做人要有禮貌同道德！為人父母，請教育好小朋友正確觀念」，並教導對方處理同類事件方法，「小朋友唔舒服唔緊要，嘔完搵下管理處或通知聲都好呀，一走了之事後有家長同小朋友踩中」。

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影片引來網民討論，有人批評涉事家長毫無公德心，「其實就算唔清，搵管理處講聲都係應該，咁大個人點會話唔識，肯唔肯做咁解」、「小朋友嘔呢啲冇人想，係可以理解嘅，但作為家長唔應該用咁嘅處理方法」、「嘔吐物咁污糟有菌甚至病毒！嘔完就咁走咗去係應該俾人放上網尋人，唔覺店主有做錯」。

不過也有人質疑樓主目的只為公審，「嘔完唔清理係唔啱，但唔使咁都放上網。放得上網唔係想公審想咩呢？又唔遮樣」、「話咩公德心，擺段片上網實際想公審人咁，真係公德心爆棚，竟然唔係擔心小朋友有無事，而係關心嘔完無清潔好？」、「如果有其他人踩到，唔處理嗰個有問題，舖頭負責人就更加有問題，責備人嘅同時先要理解自己嘅責任」。

店主事後公開影片，表示於女童嘔吐後約1個半小時後才得知相關情況，當時已即時安排清潔消毒，不過已有其他家長及小朋友進店時不小心踩中嘔吐物。（fb「真.屯門友」影片截圖）

面對相關質疑，店主留言回應，強調一直針對的是家長處理方式及教育問題，「就算唔係嘔，整爛嘢係咪都要通知人而唔係一走了之？」，又指希望尋到相關家長只為得到對方交代及道歉，避免再有同類事件發生，「其實一直都講緊搵返當事人去講解件事情」、「如果之後有家長或小朋友因為嘔吐物而受傷，敢問呢個問題邊個負責？呢個係責任心同安全問題加埋品德問題」。