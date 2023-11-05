好心無好報？港男拾獲電話　代保管交還卻遭物主惡待：多謝都冇句

幫忙拾電話，反而遭不禮貌對待？有港男日前發文，表示在深水埗一銀行櫃員機上拾獲1部智能電話，遂拍下照片並代為放於其店舖保管，希望物主能認領。相隔1天，港男更新指失主已到店舖取回電話，惟過程中態度惡劣，「對我女同事好粗暴同冇禮貌，多謝都冇句」，令他直言「好失望」，但表示日後遇上同樣情況仍會選擇路不拾遺做法。



有港男日前拾獲1部智能電話，決定代為保管待機主認領，沒料對方取回電話時態度惡劣，令他大感失望。（fb「深水埗街坊會」圖片）

該名港男周六（11月4日）凌晨於facebook群組發文，表示在深水埗元州街一銀行櫃員機拾獲1部iPhone，於是拍下照片並發文尋找失主，「代為保管中，機主請打返畀自己，搵我領取返」。直至當日早上，港男指仍沒有收到機主來電，遂將電話存放於他的店舖，並向員工交代，「已經同職員交低有人打嚟就聽電話，等物主嚟到解鎖返，證實部電話係佢會歸還」。

港男其後再更新帖文，大嘆「社會好現實，好心冇好報」，指機主已聯絡並到店取回電話，可是態度十分惡劣，「去到我舖頭對我女同事好粗暴同冇禮貌，多謝都冇句」。

港男指機主其後已聯絡並到店取回電話，可是態度十分惡劣，大嘆「社會好現實，好心冇好報」。（《奶酪陷阱》劇照）

他表示事件的結局令他非常失望，更間接影響了同事，「變咗我打擾到人」，不過明言今次經歷不會影響他路不拾遺決定，「雖然結果係咁，但我下次執到嘢都只會同樣做法，好事唔怕多做，山水有相逢」。

不少網民看過帖文紛紛留言安慰，大讚港男好心，「啲人係咁，你幫佢佢覺得老奉甚至當你係賊，但我支持同認同你做法，幫人係為過到自己，唔好氣餒，加油」、「好人唔易做，美德就靠身體力行感染別人」、「唔好失望，好人唔怕做，係個人自己品德問題」。