拾到電話交還客人只獲一句「唔該」　的士司機呻好心無好報引熱議

不少人都試過於的士或其他交通工具遺失電話，幸運的或能遇到好司機或好市民代為保管及安排交還。有的士司機今晨就於facebook群組發文，稱在車上拾獲客人的電話，為了交還更阻礙與下更交接，卻只換來一句「唔該」。帖文引起同業熱議，有人認為「施恩莫望報」，若有心幫人不應計較回報；有人則認為司機「時間就是金錢」，作為失主理應繳付車馬費。

有的士司機上載電話相片，稱在車上拾獲客人的電話，為了交還更阻礙與下更交接，卻只換來一句「唔該」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名的士司機今晨於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」貼出一張手機相片，稱於車上拾到客人的電話，好心交還予對方，更阻礙了與下更的交接時間，但年約廿多歲的男失主取回電話後，只對他說了一句「唔該」便離開，「眼神接觸都無，擰轉身就走咗」，令樓主感嘆好人無好報。

樓主之後有感而發，稱入行漸久，「有時都會傻傻哋做啲自己都覺得好不可思議嘅行為」，如十分禮讓切線、乘客上落車會提醒「小心撼頭」、「落車拎嘢」和打理車廂等等，不過卻不時遇到部分缺德客人或駕駛者，令心機漸漸消滅，「仲邊有咁多正能量？」。

帖文引起同業熱議，有人認為樓主做好心不應要求回報，「如果你真係想幫人，人哋一句都可以令你開心滿足，不過你應該唔係咁諗」，「報酬其實真係有係人情，無係道理」，亦有同業建議樓主相約失主於交更地點取回電話以免麻煩，「所以我只會叫佢來我交更的地方交收，不會問他收費」，「等佢打返嚟講到明沿途計回車費對大家最公平，唔好話做唔做好人」。

另有網民則認為對司機來說，「時間就是金錢」，故失主在情在理亦應給予「車馬費」作為補償，「因為乘客跌咗電話而令到個司機損失一個鐘頭，個司機做咗好事仲要唔見咗工作時間上應得嘅報酬」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）