港女放售1張自助餐餐券　1條件可享半價　網民話尷尬：即係搭枱？

「搭枱」是香港飲食業的特色文化之一，不過連吃自助餐都搭枱，會不會太尷尬？有港女日前出售1張以「買一送一」方式購買的自助餐餐券，表示因有事臨時未能出席晚餐，因此買家只需與其3名朋友同時入場，即能以原價一半的價錢享用自助餐。帖文引來網民討論，直言做法如同「搭枱食buffet」，認為購買餐券的人要與3名陌生人同枱享用晚餐，場面將會非常尷尬。



有港女日前出售1張以「買一送一」方式購買的自助餐餐券，指買家只需與其3名朋友同時入場，即能以原價一半的價錢享用自助餐。（《愛回家之開心速遞》劇照）

「臨時有事，放今個星期日自助餐一位。」該名港女於facebook自助餐情報群組發文，表示原本買了周日（5日）晚上的自助餐券，卻因日程問題未能出席，決定於網上放售。

截圖可見，港女購買的是將軍澳1間酒店的9周年優惠自助晚餐，餐券以「買一送一」方式出售，假日價錢為742元2位，列明每次須預訂2位，用餐時間為晚上6時半至9時半，已包括即磨咖啡、紅茶、檸檬水任飲。港女購買共4人餐券，但僅放售1人份，因此她表明購買者「會同我朋友一齊入場」，只需付「買一送一」價格，即371元，等於原價的一半。

港女購買共4人餐券，但僅放售1人份，因此她表明購買者「會同我朋友一齊入場」，只需付「買一送一」價格，即371元，等於原價的一半。（fb「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」圖片）

帖文引來網民討論，不少人直指相關做法如同要求購買餐券的人與樓主的3名朋友「搭枱」，「自己去唔到，咪送畀其他朋友去食囉」、「好肉酸，自己有事去唔到，$300幾咪當跌咗囉！仲想收返錢，又唔諗下人哋同你3個朋友唔識嘅要坐埋一齊食有幾尷尬」、「其實半價都真係要諗諗，又odd又尷尬……想自己靜靜地食，可能佢哋又會傾計，搭訕又唔知人哋鍾唔鍾意」。

亦有網民笑言背後或是巨大商機，「可能一張枱，拆散賣畀4個人，自助交友餐」、「建議你加價，speed dating應該唔止呢口價，唔好蝕」、「buffet相親，靚仔定靚女？」、「係咪靚女？如靚可加$300」。