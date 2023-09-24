自助餐剩食有盲盒！港男分享$45買酒店8件蛋糕　爆購買方法竟是…

去酒店吃自助餐動輒索價數百元，現在竟能以45元購入多件蛋糕甜品？有港男於facebook群組分享着數情報，貼出1盒外賣蛋糕的相片，指以45元購入共8件酒店出品的西餅蛋糕，引來網民討論。樓主其後解釋，指蛋糕是自助餐的剩食「盲盒」，經由1個推廣環保飲食的應用程式購買。不少網民大讚蛋糕「抵食」又能減廢，直言「希望多啲酒店都可以做」。



有港男貼出1盒外賣蛋糕的相片，指以45元購入共8件酒店出品的西餅蛋糕，引來網民討論。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名港男早前於facebook群組發文，貼出1張甜品相片，顯示1個白色外賣盒內放有8件不同款式的蛋糕甜品，當中包括芝士蛋糕、蘋果批及水果慕絲蛋糕等，形容「酒店自助餐甜品，$45」。相片引起網民關注，紛紛驚訝酒店自助餐竟能付費外賣，「有冇得揀？幾點開始有得賣？」、「咁都幾抵，有沒話幾時可以買？」。

樓主其後更新帖文解釋，表示事件屬一場誤會，強調蛋糕並非光顧自助餐時外賣帶走，而是使用1個推廣環保飲食的應用程式購買的「剩食盲盒」，「誤會，誤會，係畀$45，喺酒店買一盒自助餐嘅甜品」。

樓主其後更新帖文解釋，強調蛋糕並非光顧自助餐時外賣帶走，而是使用1個推廣環保飲食的應用程式購買的「剩食盲盒」。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主又分享使用該程式的小貼士，表示盲盒份量有限，「佢係當日朝早就賣，完咗自助餐時段嘅半個鐘攞，一日得幾個名額，話咗你哋聽我就無得買啦」，又提醒網民留意評論，「我係睇嗰件食物嘅評論先買，睇埋其他人post嘅圖就無咁易中伏」。

不少網民也大讚樓主購入的甜品盲盒「抵食」，又認為相關售賣剩食方式能減少浪費，值得推廣，「慨念幾好，唔會浪費食物，鍾意食甜品的人又有多個選擇，而且盲盒玩法，有驚喜」、「幾好，好過完咗自助餐之後掉咗佢，希望多啲酒店都可以做」、「好抵，又可以唔浪費，呢個做法值得一讚」。不過有人就擔心剩食或有衛生問題，「好怕啲客一邊夾嘢，一邊講嘢噴口水」。