女生與姊妹貪玩同驗DNA　崩潰揭生父另有其人　沒血緣父1句極暖心

驗DNA隨時會揭穿父母「不能說的秘密」！東歐1名女生和一眾「親生姐妹」貪玩進行DNA檢測，沒料到結果顯示她與其他姊妹是同母異父，當中只有她與大家不一樣，其中1名姊妹顯得激動，無視勸告去質問父母發生何事？沒有血緣的父親傷心地向女生說出暖心的1句話：「永遠是我的女兒！」母親則嘗試一對一解釋事件，令她意識到母親當年出軌，不知如何是好。網民紛紛留言指「應該問清楚誰是親生父親」、「即使並非親生，但你已經有一位爸爸」、「血緣不代表一切」。



樓主收到DNA檢測禮物，貪玩和姐妹進行測試，豈料揭發驚人真相。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」表示，一家人是東歐人，她最近收到1份禮物，可以檢查DNA，所以和一眾「親生姐妹」貪玩接受檢測。樓主本身對結果沒有抱有太大寄望，但樓主的結果與其他姊妹不一樣，她跟大家只有一半血統相同。

她們以為結果有問題，打算置之不理，但其中1名姊妹表現激動，除了挖苦樓主之外，甚至想質問父母。雖然樓主極力阻止，以免父母發生爭執，但對方仍然我行我素，父親聽到事件來龍去脈後顯得傷心，叫她別再犯傻。母親則表現生氣，沒有理會她。

那名姊妹繼續詢問其他親戚內情，最終令到父親忍無可忍，向樓主表示「你永遠是我的女兒」，間接承認她們是同母異父關係。

父親間接承認樓主和姐妹是同母異父關係，令她大感困惑。（示意圖/Getty Images）

樓主憶述成長環境一般，甚至希望有另1名父親，但隨住年紀漸長，愈來愈敬愛父母，豈料父母平時連小事都無法隱藏，但可以多年來隱藏這個「不能說的秘密」。母親其後更嘗試一對一向解釋，但樓主估計姐妹已經知道其親生父身分，自己則「十五十六」，不知應否查證親生父身分。

多名網民留言指「應該問清楚誰是親生父親」、「即使並非親生，但你已經有一位爸爸」、「血緣不代表一切」，更有人笑問「是誰大整蠱送DNA檢測作為禮物？」

（Reddit討論區）