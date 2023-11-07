便利店活春宮！女店員替男子口交？跪地T裇笠頭有動作　下場慘了

【活春宮／不雅影片】情侶情到濃時想親熱也要選擇合適地點！台灣網絡瘋傳1段影片，見到有便利女職員在燈火通明的店內，疑似替男子「口交」，但動作疑太激烈，女職員突然把男子推開。由於便利店裝上玻璃牆，街外人可以輕易看到店內情況，2人活春宮過程被旁人拍下，並在網上公開。

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜，「太丟臉了吧！」、「毀三觀」、「有監視器耶，也太光明正大了吧」。而事件惹起關注後，便利店總公司表示，將會解僱涉事員工，並會追究加盟店管理責任。



台灣網絡瘋傳1段影片，見到有便利女職員在燈火通明的店內，疑似替男子「口交」。（影片截圖）

該段影片在Facebook群組「●【爆怨公社】●」流傳。影片見到，女職員在店內工作時，突然疑似其男友的男子衝入店快步接近她，女職員一度走回工作櫃位，但男子繼續跟上。

鏡頭一轉，見到2人同在貨架旁邊疑似正在親熱，其中女職員跪在地上，頭部貌似靠近男子下體位置，男子則用黑色上衣蓋住女職員頭部，女職員頭部有激烈前後動作，待完成一輪動作後，女職員疑忍受不了把男子推開。

便利店活春宮離譜過程▼▼▼

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由於2人所處位置燈火通明，便利店外路人可透過玻璃牆目擊過程，有人拍下影片在網上公開。

影片引來網民譁然，直斥2人行為離譜，「太丟臉了吧！」、「毀三觀」、「有監視器耶，也太光明正大了吧」、「世風日下」、「這家店完了」。也有網民笑言，「超商的員工真的很辛苦，什麼都要會」、「原來超商有特殊服務」、「很餓？」。

事件惹起關注，便利店總公司表示，店員於當值時間不當嬉戲，造成民眾誤解形成不良印象，「將以解僱處理」，並同步追究加盟店管理責任。