恐怖！女生搭巴士遭摸近私處再掌摑　乘客極冷漠　1句要求更心寒

搭巴士遇襲，其他乘客目擊竟然沒伸援手？台灣1名女生於網上發文表示，她日前乘搭公車（巴士）時，突然被陌生女子觸摸近私處位置及大力掌摑，造成臉上多處見血傷口。惟令她更心寒的是，車上其他乘客沒有1個人挺身幫忙，「大家就只是冷漠地看着」，感嘆「好像我被打死了也不會有人在乎」。最終司機發現情況報警，卻有乘客表示「趕時間」要求即時下車，令樓主的心再「受傷」，「周遭的人都好冷漠」。



台灣1名女生於網上發文表示，她日前乘搭巴士時，突然被陌生女子觸摸近私處位置及大力掌摑，造成臉上多處見血傷口。惟令她更心寒的是，車上其他乘客沒有1個人挺身幫忙。（示意圖／gettyimages）

該台灣女生於Dcard討論區以「被陌生人攻擊破相，沒人幫忙」為題發文，講述是次恐怖經歷。樓主表示，上周三（11月1日）搭巴士回家時，站在她旁邊的陌生女子，突然大力向她的臉和頭甩頭髮，她略帶嫌棄地拍拍自己的頭和臉，沒想到陌生女子竟再伸手摸其大腿內側靠近私處位置。樓主立即制止陌生女子，陌生女子辯稱被樓主的袋撞到，「我和她（陌生女子）說可以用講的，她（陌生女子）聲稱自己有講但我不理她（陌生女子）」。

正當樓主疑惑自己不可能撞到對方，也不可能聽不到提醒，更不會有人以摸「大腿內側」當提醒時，陌生女子突然說被樓主罵「變態」要告樓主，令樓主傻眼，「我根本沒罵她（陌生子）變態」。樓主無奈下，建議下車後一同到警署，詎料陌生女子突然取出手機拍攝樓主，並瘋狂用指甲抓樓主的手，再往樓主臉上「狂攻」打了幾巴耳光，「力道大到我的口罩都掉下來，我印象中有反抗，但她不只攻擊１次，而且都着重在我的臉上，還有直接往我眼球重擊」。

事件中，樓主臉部、眼部附近留下多道深深見血傷痕。（Dcard）

然而令樓主心寒的是，當時車上還有其他乘客目擊，卻沒有人伸出援手，「我覺得最心寒的是，周遭的乘客沒有1個人幫忙，大家都只是離遠遠的，沒有人阻止她（陌生女子），沒有人問還好嗎，也沒有人叫司機報警，大家就只是冷漠地看着，好像我被打死了也不會有人在乎」。

最終司機發現情況報警，把巴士停下等待警察到場，卻有女乘客表示「趕時間」要求即時下車，重重打擊樓主的心，「這大概是最讓我覺得受傷的地方，周遭的人都好冷漠」。

樓主事後到醫院驗傷。（Dcard）

事件中，樓主臉部、眼部附近留下多道深深見血傷痕，「我不知道為什麼這一切會發生在我身上，整個變得很懷疑人生，現在看到自己的臉也不知道該怎麼辦，很怕留疤」。樓主又說，於醫院驗傷後就馬上到警署提告，沒想到陌生女子「沒有提告直接走了」，「居然就可以直接走？也不用被拘留什麼的？那女生（陌生女）還說我告她她才要告我，前面一直吵着要告我，攻擊完我還好意思裝沒事說不告了」。

樓主感嘆，「我現在真的很懷疑人生，也不知道我還能做什麼，只希望傷口快點恢復，也希望這次人生中遇到最衰的一件事，不會再有其他更倒霉的事了」。

樓主感嘆只希望傷口快點恢復，也希望這次人生中遇到最衰的一件事，不會再有其他更倒霉的事了。／gettyimages）

帖文引來網民熱議，「一定要告她（陌生女子）啊！」、「抓得好嚴重……替你覺得生氣，這種人一定要告！」、「這種瘋子真的很難防……」、「很誇張」、「心醜真可怕」。亦有網民分享同類經歷，「很離譜，但其實我也碰過，只是場景換成捷運，我也找律師提告，但因為車廂監視畫面只拍到我被攻擊重摔在地但沒明確拍到是對方攻擊我，所以對方被判無罪」。

樓主之後更新帖文回應網民，「看到回覆有不少人也遇過類似的事，而且都是女生辛苦你們了，在外面真的要小心，希望這種事只會少不會多，也謝謝溫暖的卡友們，我相信這世上還是有不少好人的，因為你們都很好」。