巴士客手機勁大聲　車長報站屏幕打1句KO收聲　網民：原來可以咁

乘客公共交通工具時開大手機聲量，的確缺德乞人憎！有港男於網上發文表示，他日前乘搭九巴259D路線，其間下層有乘客「電話開到勁大聲」，相當煩人，沒料車長突然用巴士報站屏幕播出1句廣播，令相關乘客「電話即刻收聲」，樓主直言「唔講都唔知九巴呢個報站咁正」。

文引來網民熱議，批評相關乘客無公德心，又大讚司機「做得好」、「好正」、「原來可以咁」。另有網民分享更多巴士特別廣播內容，笑言「呢啲預錄的提示都有好多款」。



有港男於網上發文表示，他日前乘搭九巴時下層有乘客「電話開到勁大聲」，車長於是用巴士報站屏幕播出1句廣播，令相關乘客「電話即刻收聲」。（運輸署影片截圖）

該港男於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」指出，他日前乘搭九巴259D並坐於上層，而下層有乘客「電話開到勁大聲」，惟當司機於報站屏幕播出「調低電話聲量」後，相關乘客「電話即刻收聲」，大感驚奇，「唔講都唔知九巴呢個報站咁正」。

從樓主上傳相片見到，當時樓主坐在巴士上層，報站屏幕則顯示橙色「調低電話聲量」字眼。

報站屏幕則顯示橙色「調低電話聲量」字眼。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

帖文引來網民熱議，大讚車長「做得好」、「好正」，又批評相關乘客缺德，「嘈嘈嘈冇啲公德心」、「戴返個耳機啦！」、「我都唔明啲人點解要全車人陪佢聽手機」、「要大大聲鬧先叫得醒呢啲人」、「通常冇人理，要車長開咪講先理」。也有網民質疑廣播成效，「睇緊電話又點會知佢出面寫乜」。

帖文引來網民熱議，大讚車長「做得好」、「好正」，又批評相關乘客缺德。（資料圖片）

另有不少網民分享更多巴士特別廣播內容，包括「車長受到滋擾巴士暫停服務」、「行車時請勿在車廂走動」等，「呢啲預錄的提示都有好多款，我聽過叫人唔好食嘢保持車廂清潔、緊握扶手、請盡量行入車廂、上層仍有座位，叫人上樓上座、請降低電話聲量、前面事故／工程，巴士即將改路、請勿在上層及樓梯站立、行車時請勿在車廂走動……」。