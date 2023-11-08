強迫症？炒麵要求走芽菜　回家挑出92條　嬲爆Po相惹網民激辯

討厭食芽菜到逐條揀出來？馬來西亞有網民因為不吃芽菜，已吩咐店家在炒麵時走芽菜，可是回家卻發現炒麵中仍有芽菜，他憤而遂條挑出來，一數之下竟有92條芽菜。樓主將炒麵的分解圖在網上發布，惹來不少網民回應，認為照片可看出樓主對芽菜的厭惡及恐懼，「超佩服把每一根豆芽都挑出來」、「絕對有強迫症」。



樓主要求炒麵去芽菜，但回家卻挑出92條，令他感到十分崩潰。（網上圖片）

樓主在facebook群組上發布帖1張炒麵的分解圖，以及將豆芽逐條挑出的照片，寫道「跟老闆講炒面不要豆芽……結果他放了92根」，他更附上無奈的表情符號，看出樓主對豆芽的極度厭惡和恐懼。

這則帖文迅即被瘋傳，在短短1天就有2千點讚及轉發，亦惹起不少網民紛紛留言，他們被事主的執着感到好笑。

有網民留言表示：「超佩服把每一根豆芽都挑出來」、「我也會挑，但你也排得太整齊了吧」、「絕對有強迫症」。亦有網民反對樓主的做法，並認為「豆芽才是靈魂啊」、「做你的生意真的很難」。

而這話題更引來兩反對及支持的兩派網民論戰，「芽菜派」就批評不吃芽菜的人嬌生慣養，而「不吃芽菜派」則反駁全屬乃個人喜好和選擇，與是否嬌縱無關。更有網民指出，有些人因尿酸問題不能吃芽菜，有人指個人體質問題，吃了芽菜腳會麻痹，甚至抽筋。