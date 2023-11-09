人夫出軌小學同學！被分手怒淋汽油點火齊重傷　小三︰地上都是皮

遇到恐怖情人，隨時招來嚴重傷害！台灣新北市1名人夫和小學同學出軌3年，隨後小三提出分手，人夫心有不甘，曾經動粗強搶對方手機，嚇到小三申請保護令。但人夫翌日變本加厲，上門向小三淋汽油再點火，怒嗆「要死一起死」。最終2人都受到2至3度燒傷，送院搶救後雖保住性命，但小三頭胸四肢有八成皮膚被燒得焦黑脫落，植皮次數高達19次。案件提堂後，小三出庭哭訴指事後時「地上都是我燒掉的皮」，最高法院判處被告殺人未遂罪成，入獄9年。



黃姓人夫不滿小三提出分手，一度動粗。（示意圖/Getty Images）

判決書指出，黃姓人夫2018年起和小學同學發展婚外情關係，維持大約3年後小三提出分手。到了2021年9月6日，黃男因分手一事前往小三住所，將一瓶酒精潑在床上作出恐嚇，而且對小三動粗還強搶其手機。小三隨即申請緊急保護令，法院翌日批准。

豈料當日早上8時許，小三當時正想出門上班，黃男卻事先花184新台幣（約47港元）購買2桶汽油，然後帶着汽油再度衝入小三的屋內，將汽油淋在自己身上打算自焚，小三見狀勸說「不要這樣，你（黃男）去浴室洗澡沖掉汽油」，但黃男繼續自淋，小三透過LINE向朋友求救。

但黃男搶去小三手機，見到「報警」2字後情緒激動，怒批「妳（小三）又報警了」，繼而改將汽油潑在臥室和客廳等地方，甚至用武力強逼小三留在家中，並用打火機點火，令2人成為火人，在火警中受到2至3度燒傷。2人送院搶救後雖保住性命，但小三傷勢嚴重，頭胸和四肢共八成皮膚焦黑脫落。

黃男淋汽油點火，令到小三嚴重爆傷。（示意圖/Getty Images）

案件提堂時，小三痛苦憶述黃男潑完2桶汽油，「整個地上淹的汽油大概至少有5厘米那麼深，地上全都淹滿」，更遭黃男強拉坐在地上，揚言「如果不復合的話，要毀一起毀，要死一起死」，小三反問「是不是真的很想要我死？」，黃男沒有回應，隨即從外套取出打火機點火。

小三形容當時「整間（屋）都是火…覺得自己死定了也無法逃跑」，只能閉眼等死，隨後「聽到黃男大喊一聲就跑出去，還有氣爆聲」，然後家中灑水系統啟動，大約30秒內火勢開始被撲滅，但小三「發現地上都是我（小三）燒掉的皮」。

除了案情之外，小三亦在庭上交代自己傷勢，由於皮膚被燒傷，所以每當伸縮肢體，皮膚好似撕裂一樣疼痛，加上無法自行散熱排汗，全身猶如火燒，而且終身不能曬太陽，白天不敢外出，只能躲在室內完全無法進行戶外活動；一到夏天，更要由頭包到腳，最嚴重的是疤痕遍布全身，她需持續處理傷口，展開漫長復建，對外表喪失自信，「不僅失去房子，也失去原本人生」。

黃男被判入獄9年。（示意圖/Getty Images）

黃男辯稱當日只想自焚，沒有企圖殺人，以為自焚只會令到自己受傷，豈料潑灑太多汽油，點火時才會引發氣爆，導致小三受傷。

法官經審理後認為，黃男行為造成小三身心長期受到傷害，包括嚴重傷殘，至今進行19次植皮手術，所以不適宜輕判，一度判處9年監禁，有人不報上訴，最高法院維持9年有期徒刑。

（綜合）