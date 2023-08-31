40歲酗酒男失業2年　不滿遭七旬父迫搵工　疑用鐵鏟弒父駕車棄屍

子女踏入中年失業，父母一定會擔心。馬來西亞一名七旬老翁見到年約40歲兒子長達2年沒有外出工作，而且有酗酒惡習，經常好言相勸。不過兒子不堪老父碎唸，雙方不時口角，懷疑有人受到酒精影響，不滿再遭父親逼迫求職而動殺機，用鐵鏟打死父親，再用窗簾包裹，繼而駕車將屍體棄在距離住處1.5分里的路邊草叢。老翁失蹤後，親友四處尋人，最後找到遺體，揭發這宗弒父案，當地警方已拘捕涉案兒子。



靈市警區主任莫哈末法克魯丁助理總監交代案情。（網上圖片）

案件發生在馬來西亞雪州靈市雙威鎮的公寓，靈市警區主任莫哈末法克魯丁助理總監在當地警察總部召開記者會，指雙溪威警方本月26日凌晨2時許接獲報案，有人稱在靈市一處路邊發現1具男性屍體。

經調查後，警方當日早上9時許上門拘捕死者的約40歲兒子，2小時後在屋內檢獲一把滿是血跡的鐵鏟，相信是案中兇器，同時起出一輛涉案轎車，不排除疑犯用來駕車棄屍。

圖為涉案鐵鏟。（網上圖片）

被問及犯案動機，法克魯丁表示，根據驗尿報告，疑犯沒有吸毒習慣，但有數項前科，包括藏有武器。警方初步相信疑犯失業待家2年，而且有酗酒惡習，經常因父親嘮叨而和對方發生爭執。

本月25日晚上10時許，兒子再被父親逼迫出去找工作，不排除有人飲醉後下手，再用窗簾包裹棄屍。親友隨後發現死者失蹤，因而四出尋人，最後在路邊發現屍體報警；警方目前引用刑事法典302（謀殺）條文調查，扣查疑犯7日、即至9月2日。

（綜合）