嫁對了！癌女化療剃光頭　情深夫1句陪剷青　網民淚崩：係愛呀！

癌症病人接受化療，除了承受肉體痛苦之外，還會擔心甩髮等儀容問題。台灣1名女子患上卵巢癌第1期，需要接受化療，由於副作用導致嚴重甩髮，她決定剃光頭髮。雖然是自願，但她每次照鏡都感到難過，情深丈夫得知後，即使重視外表，也不忍愛妻獨自承受剷青苦況，所以提出「一起剃光頭」。正當家人以為他隨便說笑時，人夫果然遵守承諾，令妻子非常感動，女兒也大讚「第一次覺得我爸這麼帥」，並在網上圖文並茂交代事件，獲不少網民激讚，「好美的愛情，媽媽真的嫁對人」、「係愛呀」、「祝福媽媽早日康復」。



樓主母親每次照鏡見到自己禿頭都感到難過，父親不能忍受要愛妻獨自承受剷青苦況，所以揚言「一起剃光頭」。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，母親早前被診斷患上卵巢癌第一期，目前接受第二次化療，出現嚴重甩髮情況。母親為免增加清潔人員的工作量，索性剃光頭髮，雖然出於自願，但「她每次看到鏡子裏的自己都很難過」。父親不忍心看到妻子難受，提出要陪她一起剃光頭，但樓主指父親其實「很重視自己的外表，年輕的時候很帥」，所以媽媽和家人都以為他不會照做。

正當家人以為父親隨便說笑時，他果然遵守承諾。（Dcard討論區圖片）

直到有1日，父親在家庭群組傳送1張照片，可見他遵守承諾，頭髮全部剷青。樓主事後詢問母親感受，她笑言當時父親接妹妹放學回家後稱要去運動，最後「無髮」回來，形容「快被嚇死，但驚嚇過後的情緒，非感動莫屬」，2人甚至合照留念。

樓主則形容「被感動到了，他們兩個真的太可愛了啦，第一次覺得我爸這麼帥，我老爸是全世界最帥最有guts的男人」。

2人合照留念。（Dcard討論區圖片）

多名網民看過帖文激讚「好美的愛情，媽媽真的嫁對人」、「真的好感動」、「祝福媽媽早日康復」、「爸爸媽媽都沒頭髮，怎麼可以看起來還是這麼帥跟美」、「係愛呀」。

（Dcard討論區）