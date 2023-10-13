人夫為患癌妻剃髮！下秒陪剷光頭以示支持　夫妻相擁而泣勁催淚

「無論順境逆境，健康或疾病，我將永遠愛你」，絕對不只是婚姻誓詞這麼簡單！馬來西亞有人夫就以行動實踐以上誓詞，由於妻子被診斷患癌，需進行化療，他主動陪愛妻剃髮，後來為了能和對方「並肩作戰」，替對方剃髮後再將自身頭髮剃掉，妻子來不及阻止，最終兩人相擁落淚場面感動不少網友，紛紛祝願妻子能抗癌成功，「我會祈禱你妻子康復」、「堅持下去，打敗病魔」。



大馬有人夫為鼓勵愛妻抗癌，決定和對方一起剃光頭髮，畫面感人。（TikTok＠japan_clothing.co）

該人夫在TikTok帳號「japan_clothing.co」發佈短片，片段最初顯示他正親自為患癌的妻子剃髮，並加上標題「癌症戰士！所有人都愛你」，希望能藉此為愛妻加油打氣。剃髮時可見男子強忍淚水並親吻妻子頭部；而妻子眼見頭髮不斷掉落亦難掩傷感，一度以紙巾拭淚。

當人夫為妻子剃光頭髮後，他突然將理髮器放到自己頭上將頭髮剃掉。妻子從鏡子目睹丈夫突如其來舉動大嚇一跳，抬手想要阻止對方可惜已經來不及，兩人最後抱在一起雙雙淚目，場面既心酸亦令人動容。

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不少網民都被人夫此舉感動，祝願其妻能抗癌成功，「我會祈禱你妻子康復，加油！」、「堅持下去，打敗病魔」、「我現在也是罹癌第4期，我單身都可以，你太太一定也可以」、「不要輕易放棄，你永遠比你想像中的更堅強，我們愛你」。

（綜合）