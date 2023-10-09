妻子患末期卵巢癌　2個月就離世　婦科醫生丈夫自責曾做「這1事」

頑疾除了侵蝕健康，亦會磨蝕鬥志。台灣有婦產科醫生在電視節目分享經歷，認為醫生在告知癌症病人病情時，不宜過於直接，以免殘忍真相打擊病人鬥志。他表示，妻子去年確診末期卵巢癌，從治療到離世才短短2個月。當時他直接告知妻子病況凶險，事後見到她在抗癌期間漸失動力，便後悔當時過於直接，「你覺得她頂得住，其實她頂不住」。



台灣婦產科名醫王樂明提到妻子去年確診卵巢癌第4期，他如實告知妻子病情，事後自責過於直接令妻子失去鬥志。（「醫師好辣」YT影片截圖）

台灣婦產科名醫王樂明早前出席當地電視節目《醫師好辣》時，表示在治療癌症的過程中，心情是最重要的，「心情如果不好，根本就不想作戰了」。他提到妻子去年確診卵巢癌第4期，從開始手術到離世才2個月左右。他稱，妻子年約40歲，素來不喜求醫問藥，去年出現頻尿，他推斷是泌尿道感染，處方抗生素後未見起色，且還愈來愈痛。在改用強效抗生素無果後，便懷疑是盆腔炎，於是他就帶妻子去醫院照超聲波。

檢查結果顥示，王樂明妻子右側卵巢有一個約7、8厘米大的東西，形狀不規則。他一看報告即時心中不安，因為「看起來就不是個友善的東西」。進一步檢查結果顯示，那是惡性腫瘤，且已經轉移，屬於末期卵巢癌。他如實告知妻子病情，又承諾會陪她到最後，更參與了她每一項抗癌手術。

治療期間，王樂明妻子進出手術室7、8次，更併發腸破裂、內出血、中風等。由於腫瘤惡性度較高、癌症進展太快，加上治療過程的併發症，妻子從開始手術到離世僅2個月。到了最後日子，雖然他已問好免疫療法等資訊，不管價錢多高昂，只要能治好妻子，他都願意，可是妻子卻已經失去希望，直接問他「可不可以不要治療了」。

他事後相當自責，怪自己殘忍告知妻子真相，認為她需要的是安慰，而不是強調抗癌事實，「你後面用再多再好的藥物，她已經沒有心了」。最後，妻子還是未能捱過去，而王樂明也明白到醫生解釋病情時不要太直接，要顧及不同病患的心境，當人失去希望，再多再好的藥物治療也難以挽回。

（醫師好辣）