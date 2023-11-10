港媽攜子去迪士尼睇表演　不滿女子以戰利品佔位　質問竟獲咁回應

迪士尼樂園現場表演一向深受歡迎，位置更是先到先得。1名港媽在網上大呻，早前打算抱住兒子欣賞樂園表演，遇到1名長髮港女將數袋「戰利品」放在櫈上，於是詢問對方可否將袋放到地下空出座位，但對方中英夾雜回應：「Are you sure？（你確定嗎？）你唔可以坐上面咩？」港媽不滿女子態度，反問數袋物品是否已買入場券，但對方卻扮作聽不到未有回應。網民笑言「咁唯有坐上佢個袋上面啦」、「你問返佢『Are you sure？個位係畀袋坐嘅？』」、「呢啲人算罷啦，都唔想坐佢隔離」。



港女將「戰利品」放在櫈上佔用座位，拒絕放到地上讓座。（facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖文並茂表示，早前和兒子前往迪士尼樂園，打算抱住小朋友一起欣賞現場表演。

當時港媽見到1名長髮女子和友人坐在前排位置，並將一袋二袋「戰利品」放在櫈上佔用座位，於是好言詢問對方可否將袋放在地下，好讓她和兒子坐下。可是女子中英夾雜反問「Are you sure？你唔可以坐上面咩？」，港媽不滿女子態度，反問她數袋物品是否已經購買入場券，但對方扮作聽不到未有回應。從表演由開始至結束，港媽未見再有人坐在女子身旁，因此認為對方並非想為親友霸位。

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表演由開始至結束，港媽未見再有人坐在女子身旁，因此認為對方並非想為親友霸位。（facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主於帖文表示，自己不介意與兒子坐到較高座位，但不屑女子態度，「個袋都好似畀咗入場費咁，咁霸道，唔畀人坐」。多名網民則笑言「你問返佢『Are you sure？個位係畀袋坐嘅？』」、「呢啲人算罷啦，都唔想坐佢隔離」、「佢有咁嘅要求，就坐佢個袋上面」。

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（facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）