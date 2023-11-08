電騙新招！扮淘寶客服咁講　事主拒付款卻被騙走存款：騙徒進步咗

淘寶天貓「雙11」臨近，不少人會網購優惠產品，但也要小心騙案！有港女於網上分享「新騙案手法」，指操粵語騙徒假扮淘寶網職員，致電指受害人已參加「特惠VIP」計劃，需要繳交年費880元，並透過淘寶户口綁定銀行自動過數。受害人不虞有詐，按指示辦理取消手續，結果卻墮入陷阱，被騙走戶口存款。樓主強調是真實個案，提醒其他網民小心，「騙徒都進步咗」。

網民看過帖文感謝樓主提醒，「多謝提醒！」、「提醒下都好，畢竟咁多騙案不停重複仍然有咁多人中招」，亦有人認為拒接陌生電話是唯一防騙方法，「而家太多騙案，唔識電話而家多數唔聽」。



有港女於網上分享「新騙案手法」，指操粵語騙徒假扮淘寶職員，致電受害人指他已參加特惠VIP，藉取消手續騙走戶口金錢。（示意圖／資料圖片）

該港女於Facebook群組「淘寶開心share」發文分享近期「新騙案手法」，指操粵語騙徒假扮淘寶職員，指受害人已參加「特惠VIP」會員計畫，需要繳交年費880元，並會透過淘寶户口綁定銀行自動過數。

樓主指，當受害人回答「沒有參加過」並要求取消「特惠VIP」時，騙徒會裝作好心協助辦理取消手續，索取受害人個人及銀行卡資料。其後第二位騙徒會假扮銀行職員，致電受害人表示戶口存款有異常，無法取消自動轉帳，並要求受害人將戶口內的存款，轉帳至騙徒提供的銀行戶口，收錢後騙徒便失去蹤影。

樓主提醒其他網民小心騙案。（示意圖／資料圖片）

樓主強調「特惠VIP」騙案是真實個案，提醒其他網民小心，「聽落個故仔，好似咁搞笑，邊有咁蠢嘅人，咁都相信對方？係真㗎！係真實的個案。所以大家要小心」。

帖文引來網民熱議，不少人感謝樓主提醒，「多謝提醒！」、「提醒下都好，畢竟咁多騙案不停重複仍然有咁多人中招」、「我收過，收線，但對方話得出名」、「呢個被呃都機會大」。亦有人指拒絕接聽陌生來電以及可疑要求是唯一防騙方法，「其實1個原則，一叫我轉錢／畀錢出去唔熟的人、唔熟悉的方法，就會say no」、「而家太多騙案，唔識電話而家多數唔聽」。

翻查資料，淘寶官方的確有推出「VIP」會籍，即淘寶「88VIP」，會員可獲不同優惠折扣。淘寶「88VIP」針對不同用家有不同收費，其中「淘氣值」在1000 以上的屬於「超級會員」，可以以每年88人民幣（約96港元）的價格成為「88VIP」；而其他「普通會員」若要成為「88VIP」，年費則高至888 人民幣（約964港元）。

假冒淘寶客服稱已開淘寶VIP 女子被騙$16萬



警方防騙專頁「守網者」早前分享類似個案。（Facebook）

其實警方防騙專頁「守網者」早前亦有分享類似個案，指1名女子收到假冒淘寶「客服」來電，聲稱她激活了「淘寶VIP會藉」，即將收取每月888元費用。女子否認其事並要求取消會藉，可是「客服」要求她必須在1小時內完成取消手續，否則會收取5年合共5萬多元費用。

警方指，經「客服」轉介，1名自稱銀行職員透過WhatsApp與女子繼續聯絡，表示可協助申請取消年費，但要求女子從銀行戶口轉賬16萬元至另一指定戶口作保證金，以證明她是該銀行戶口持有人。慌忙之際，女子聽從指示轉賬，直至假冒銀行職員進一步以不同藉口要求轉款，女子方知受騙，損失共16萬元。