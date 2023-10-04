WhatsApp騎劫騙案新招？騙徒疑扮官方傳這訊息　認住2特徵分真假

【WhatsApp騙案／騎劫】WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，還有騙徒假扮WhatsApp官方帳號防不勝防？有港女在網上發文，指其WhatsApp帳號日前遭騙徒入侵騎劫，並向其親友發送要求「轉賬」訊息。她追查估計，騙徒疑假扮WhatsApp官方帳號向其發出這訊息，她點擊連結後「中招」，感嘆「騙徒手段高明」，提醒其他網民小心受騙。

不少網民看後驚訝擔心，「一直都唔肯定嗰個係咪堅官方，都唔敢撳入面啲link睇」、「我屋企人噚日都俾人hack咗」，也有網民估計可能是在Google搜尋WhatsApp網頁版出事。

騙徒手法日日新鮮，要分辨是否真正WhatsApp官方帳號，就要認住2項特徵。



WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，還有騙徒假扮WhatsApp官方帳號防不勝防？（資料圖片）

WhatsApp騎劫騙案近月引起關注。有港女於Facebook群組「黃大仙區友」以「WhatsApp最新騙案手法」為題發文，指其WhatsApp帳戶日前遭騙徒入侵，家人朋友紛紛收到她發出的要求轉賬短訊，「屋企人紛紛打電話過嚟問點解要咁急轉賬？我一頭霧水。我妹截圖給我，話我喺WhatsApp度叫轉賬，我WhatsApp收唔到任何通知，而我都有正常使用緊WhatsApp，隨後多名親人同朋友致電給我，我才知道危險！」。

樓主表示，她看不到騙徒發給任何人任何訊息，只好馬上通知親朋其電話遭到黑客入侵，提醒不要上當受騙，「第一次經歷，所以心有餘悸，我妹差啲轉咗（賬）」。

有港女指，其WhatsApp帳戶日前遭騙徒入侵，家人朋友紛紛收到其WhatsApp發出的要求轉賬短訊。（示意圖／資料圖片）

起初樓主不知WhatsApp遭到騎劫的原因，直至表弟問她近日有否收過陌生人傳送的連結或網頁，包括「WhatsApp公司」傳送的新功能推薦，她才「如夢初醒」，估計騙徒是假扮WhatsApp公司行騙，「前兩日有收到WhatsApp公司訊息，我撳咗入去睇，原來這就是病毒，不禁感嘆騙徒手段高明。她形容「好彩今次無造成任何損失」，遂發文提醒其他網民注意。

從樓主上載的手機畫面截圖見到，她收到以「WhatsApp」為名稱的帳戶發送信息，內容是「通過對話鎖定功能，以密碼保護你的對話」。另1張截圖則見到，樓主WhatsApp帳號已被騎劫，向親友發送訊息指「我想問下你網上銀行有無一萬蚊，幫我過下數，我卡限額咗聽日過返卑（畀）你」，戶口資料則以簡體字書寫，並留言「唔該晒」。

網民看後議論紛紛，擔心隨時中招，「一直都唔肯定嗰個係咪堅官方，都唔敢撳入面啲link睇」、「我屋企人噚日都俾人hack咗」、「見到訊息用簡體字就知唔對路」、「其實可以定期檢查linked device（已連結設備），有唔妥可以logout all（全部登出）」、「哦，你圖嗰個唔係官方賬號」、「睇個戶口名都知唔對路，不過WhatsApp應該係真，你WhatsApp有冇set返雙重驗證」。

樓主發文提醒其他網民注意。（Facebook群組「黃大仙區友」）

也有網民估計可能是在Google搜尋WhatsApp網頁版出事，「仲有一個可能，就係在Google search WhatsApp網頁版，正常的應該是WhatsApp公司的正版網頁出現在首位，但假網頁可以以落廣告方式置頂，令人誤入假網頁及透過掃描QR code取得帳戶資料」。

2招分辨真假WhatsApp官方賬號



WhatsApp官方不時透過WhatsApp傳送最新活動或重要安全資訊訊息，要辨別是否真正可靠WhatsApp官方帳號，首先要看畫面上方帳戶名稱旁邊，是否有「綠色勾號」並寫有「WhatsApp官方帳戶」；然後點擊帳戶名稱，會發現它沒有電話號碼，即代表不會是騙徒假扮戶口，可以信任。相反如何沒有以上特徵，就要小心留神。