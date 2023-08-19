超市大媽不停拿起奇異果再「高處丟下」 他出招反制獲網民讚爆
撰文：中天新聞網
出版：更新：
日前王姓網友於台灣Costco好市多選購奇異果，見年約50的女子將每顆奇異果拿到約10厘米高，檢查後直接丟下，原PO看不下去上前制止，並緊盯她將該盒奇異果放進推車。
王姓網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，12日晚間至好市多南屯店時，看到一位年約5、60歲的女生，將一盒16顆裝的奇異果，每顆都拿起來10幾厘米高，看一下，就又丟回去那顆的坑裡，氣的原PO直接站到她身旁說：「小姐，你每顆都拿起來看、重重丟下去，每顆都會讓你丟到靠傷，下一個買回去，整箱都爛掉了。」
點圖看看原文全文、相關照片及網民反應：
+18
隨後網友持續盯著該名女子，只見她抱著那箱奇異果移到角落、東摸西摸，最後才將那盒丟過的奇異果放進推車，網友留言讚爆，並表示不是原PO雞婆，是對方太過分。
貼文下網友也紛紛留言同樣遭遇，「我看過有人拆塑膠殼換蘋果的，把自己選好的大顆的都集中到一盒，也是很討厭」、「之前還遇過一對母女在超市裡面捏麵包，麵包拿起來用捏的，捏完放回去！」、「我上次也看到一對夫婦每盒水蜜桃都拿起來挑，但是最後沒買」。
【延伸閱讀】小孩「店內便溺」 大媽怒拒清理：從沒聽過孩子尿了要自己清理的（點擊放大瀏覽）：
+16
【同場加映】大媽團「佔領商場扶手電梯拍片」惹議 網民嘲：似流水線上的豬（點擊放大瀏覽）：
+6
遲來大媽「核突賤招」成功打尖買到最後一件蛋糕 老闆娘睇到眼凸街市大媽「嘴剝毛豆蠶豆」影片瘋傳 街坊幫口：不在嘴裏停留多久影片瘋傳｜學生累極坐關愛座遭大媽狂罵到崩潰 被逼當眾下跪求饒被大媽要求「讓窗口位畀佢個女瞓覺」 一睇O嘴：佢個女係成年人台大媽竟用1架綿羊仔載4小孩 坐最前BB「全靠自己用腳撐」勁牙煙東北大媽在日本做清潔25年做到世界第一 身世坎坷誓不向命運低頭
延伸閱讀：
40年首見！澎湖牡蠣挖出0.9CM「天然大珍珠」 業者不賣當傳家寶
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】