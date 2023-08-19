超市大媽不停拿起奇異果再「高處丟下」　他出招反制獲網民讚爆

日前王姓網友於台灣Costco好市多選購奇異果，見年約50的女子將每顆奇異果拿到約10厘米高，檢查後直接丟下，原PO看不下去上前制止，並緊盯她將該盒奇異果放進推車。



王姓網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，12日晚間至好市多南屯店時，看到一位年約5、60歲的女生，將一盒16顆裝的奇異果，每顆都拿起來10幾厘米高，看一下，就又丟回去那顆的坑裡，氣的原PO直接站到她身旁說：「小姐，你每顆都拿起來看、重重丟下去，每顆都會讓你丟到靠傷，下一個買回去，整箱都爛掉了。」

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隨後網友持續盯著該名女子，只見她抱著那箱奇異果移到角落、東摸西摸，最後才將那盒丟過的奇異果放進推車，網友留言讚爆，並表示不是原PO雞婆，是對方太過分。

貼文下網友也紛紛留言同樣遭遇，「我看過有人拆塑膠殼換蘋果的，把自己選好的大顆的都集中到一盒，也是很討厭」、「之前還遇過一對母女在超市裡面捏麵包，麵包拿起來用捏的，捏完放回去！」、「我上次也看到一對夫婦每盒水蜜桃都拿起來挑，但是最後沒買」。

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