人妻在家衣着清涼　奶奶闖入屋怒批不檢點　網民1原因反支持奶奶

婆媳關係永遠都是千古難題。台灣1名人妻在網上匿名大呻，洗澡後穿上運動內衣和內褲在客廳吹頭時，老爺和奶奶突然造訪。兩老開門驚見人妻性感打扮，老爺沒有出聲，但奶奶反應激動，「歇斯底里狂罵是不要臉的女人」，嚇到2名子女當場哭泣。

帖文引來網民討論，不少網民質疑多個同類的匿名帖文內容均是家嫂投訴奶奶，懷疑是同1人發文，遂重提該名人妻自爆懷疑和同事出軌，而且一直住在老爺和奶奶物業的事，認為她沒有資格抱怨太多。不過也有網民認為，老爺奶奶上門前理應先通知，「家人要來都會電話通知一下，在家要怎麼穿是自己的自由」。



樓主表示剛沖完涼，只穿運動內衣和內褲吹頭髮，但老爺和奶奶突然入屋。（示意圖/李佳芯ig圖片）

樓主在facebook群組「匿名公社」匿名表示，老爺和奶奶住在樓上，她與丈夫和2名孩子住樓下，兩老有其家中鎖匙，「常常一聲不響就突然跑來」。樓主曾經提議換鎖，但未獲丈夫同意。

有1日，樓主剛沖完涼，在客廳只穿運動內衣和內褲吹頭髮，其間老爺和奶奶在沒有通知的情況下入屋。兩老見到人妻的清涼衣著，老爺沒有出聲，反而奶奶「歇斯底里狂罵是不要臉的女人」，甚至揚言要趕她出去，2名孩子當場嚇到痛哭。

心水清網民支持奶奶。（示意圖/《BB來了》電視劇照）

帖文引來不少網民留言，多人質疑近日群組內有許多家嫂投訴奶奶的匿名帖文，懷疑是同1人發文，於是重提涉事人妻於帖文自爆居於兩老所買的住所，曾帶同孩子和同事出軌，但被夫家捉姦一事，指夫家因女方家人求情，決定不離婚，要求妻子辭職專心照顧小朋友。

不過該人妻卻發文稱和同事保持聯絡，但形容自己是好媽媽，「開房間約會吃喝玩樂的錢都是用自己賺的錢付的，開房間前把孩子丟給閨蜜（付照顧鐘點費）」，認為樓主有錯在先，「難怪公婆對她的所有行為非常有意見」。

另有網民卻認為兩老未有通知便入屋是無禮行為，「家人要來都會電話通知一下，在家要怎麼穿是自己的自由」、「最討厭那種把老一輩思維教育帶到現代化社會，然後整天認為年輕人輕浮、不莊重」。

（facebook群組「匿名公社」）