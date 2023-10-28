離譜！人妻閨房事被姑仔唱通街　原來奶奶暗裝CCTV監察　理由係…

婚姻果然不是兩個人的事！台灣名嘴許聖梅在電視節目中，分享一則婆媳問題個案，指當地有名人妻，從鄰居口中得知自己與丈夫的閨房細節，讓她感到十分驚訝及尷尬，後來追問之下，才知是小姑說出來的，而小姑又從奶奶給她看夫婦的行房影片，才知原來奶奶偷偷在她的睡房安裝監視器，讓人妻感到相當崩潰。夫婦向婆婆對質時，對方理直氣壯地承認，解釋是擔心他們不懂湊仔而安裝，令夫婦與婆婆反面並搬走。



台灣名嘴許聖梅在電視節目《震震有詞》中，分享1個較為誇張的婆媳糾紛案例。（影片截圖）

台灣名嘴許聖梅在電視節目《震震有詞》中，分享1個誇張婆媳糾紛案例。她指有名人妻婚後不久，便育有1位小孩。某天該名人妻與鄰居閒聊時，對方突然面有難色，但卻忍不住要告知她，「妳小姑說妳很不雅，還靠在她老公身上」，當下讓她感到十分尷尬。

許聖梅續指，人妻覺得相當奇怪，鄰居怎會知道她與丈夫的閨房事，再追問之下，才發現原來家人都看過夫婦行房的影片。人妻於是質問小姑，小姑才爆出「主謀」竟是奶奶，「那是媽媽給我看的影片啊」，讓人妻當場崩潰。

婆婆面對媳婦質問，坦白承認是她的所為，但卻不肯道歉。(《BB來了》劇照)

原來婆婆在夫妻的睡房內偷偷安裝了監視器，奶奶面對媳婦質問，坦白承認是她的所為，但卻不肯道歉，還一臉無辜地說：「我不是故意的，你們剛生小孩，我怕你們不會帶小孩，不是要看你們的」，人妻與丈夫氣得無話可說，立即搬離婆婆家，表明無論如何也不會原諒婆婆。