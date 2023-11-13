小紅書女分享遊港經歷　遇3件事終改觀　大讚：香港人真的很友好

「真的太喜歡這座城市了」，有內地女生在小紅書發帖分享遊港後遇到3件事，從陌生港人身上感受到溫暖，亦終於充分體會到港人樂於助人、熱心有耐性的美好特色，因此她一改來港前的擔憂，更表示還要再來遊玩。



有內地女生在小紅書發帖分享遊港後遇到3件事，大讚港人「真的很友好」。（小紅書）

該名內地女生在小紅書發帖大讚「香港人真的很友好！」，並分享遊港體驗，力證港人「很好相處」。她表示遊港前曾看過網上一些負面帖文，因此初到埗時「連找人問路都有點怕碰到別人不耐煩」，然而之後遇到的3件事卻令她改觀，令她高呼「真的碰到太多很友好的人」。

她先是大讚「餐廳和商場的服務人員都很耐心、態度很好」，有次她用餐後發現兌換的港元不夠，餐廳又不能使用支付寶，沒想到老闆竟說「可以不用給錢下次來再給」。其次，當她向路人詢問怎麼坐車時，路人不但主動分享自己早前去內地的經歷，還在她下車前教她下車後怎麼走及有什麼地方好玩。她又提到在路上遇到一位熱心的「奶奶」，因為太曬而默默將傘往她及朋友那邊傾斜，「真的還是讓我們驚訝又感動，甚至都沒有眼神對視」。

她又表示，香港有很多美食，街道也十分乾淨，還充滿人文氣息，而且「香港靚仔靚女真的好多」。她對是次遊港感受甚佳，並指日後一定要再來玩，「真的很喜歡香港！羨慕生活在香港的人，以後一定還來！」。

帖文引起不少內地網民共鳴，「看了評論區感覺好溫暖，特別期待我的香港之行！」、「我常來，遇見的香港人真的很好，會很耐心，很願意幫助解決小問題，很有禮貌」、「唔好被帶節奏，需要自己來港感受」、「我基本一周去次香港玩。說實話，這麽多年除了有次遇到過特別不友好的香港店員，其他真沒有遇到過什麽不友好的人」。

（小紅書）