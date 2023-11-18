小紅書女搭機場快綫去亞博館　被昂貴車資嚇親　網民教路更平方法

香港物價出名高，但都有方法慳得就慳。1名女子在小紅書大呻，日前打算前往亞洲國際博覽館舉行的招聘會，便乘搭港鐵再轉乘機場快綫，入閘時發現自己繳付大約100元車資，形容「被香港的車費震撼啦」、「20幾年來第1次見識過這麼貴的地鐵」，於是向職員退款，索性不去招聘會。網民紛紛留言指「本地人去機場都不坐機場快綫」，不少人亦教導更便宜的方法，「機場快綫很貴的，妳可以坐地鐵東涌綫到東涌轉巴士到亞博館，或者乘搭到亞博館的E線巴士，平很多」。



樓主乘搭機鐵，驚訝發現車資高達101.1元，於是退款打道回府。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，早前打算到亞洲國際博覽館舉行的招聘會，「傻乎乎的坐地鐵過去轉機場快綫」，入閘後發現八達通即被扣錢，以為支付約80元車資，但察覺有異，於是詢問客務中心職員，原來車資是101.1元，八達通剩下87.2元。

樓主形容「被香港的車費震撼啦」、「20幾年來第1次見識過這麼貴的地鐵」，於是要求即時退款，幸好獲得全數退錢，樓主決定不去招聘會，直接回家。

不少網民留言指「本地人去機場都不坐機場快綫」、「機場快線大綫遊客坐，數量又不多，當然貴點，不然怎麼回本？」、「機場快綫是給人往機場送機專用的、必須坐來回或趕飛機」。

網民指機鐵車資比較昂貴，建議可以乘搭E線巴士。（資料圖片/鍾偉德攝）

亦有人教導便宜方法，「機場快綫很貴的，你可以坐地鐵東涌綫到東涌轉巴士到亞博館，或者乘搭到亞博館的E線巴士，平很多」、「不急的話，去機場我都不坐地鐵，E線會平很多…記得也有到博覽館」。

翻查網上資料，以西九龍為例，如果乘客在九龍站用八達通乘搭機鐵前往亞博館，車資是100元，但假如乘搭E21路線城巴，車資則是14.5元，但車程時間有一定差別。

（綜合）