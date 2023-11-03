可樂50元！小紅書女中環用餐驚見天價可樂呻貴　網民1原因撐合理

香港物價出名高，若在市區消費，動輒一千幾百。1名女子在「小紅書」發文表示，日前到中環1間韓國餐廳用膳，2人合共消費972元，當中無糖可樂每份收費高達50元，慨嘆本身打算未飲完便走，「看完帳單又乖乖回到座位把可樂喝完」。網民紛紛留言「（在中環食飯）好合理」、「300元一碗飯的餐廳，50元可樂蠻合理的」，亦有人提醒「先看或問價錢，後點單，消費正確態度」。



樓主慨嘆可樂價錢高達50元，「看完帳單又乖乖回到座位把可樂喝完」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載帳單，顯示2人於10月27日下午2時許，在中環鴨巴甸街光顧韓國餐廳，韓式牛肉飯和海膽飯分別198元和288元，烤薄牛肉片價錢最貴，高達298元，無糖可樂售價50元，2人各點1份，加上加一服務費，共要972元，人均消費486元。

樓主沒有說是可樂是一罐還是一杯，但慨嘆「這可樂真的把我貴到，準備起身走人了，看完帳單又乖乖回到座位把可樂喝完」，又指「（可樂）真的很離譜，但每一道都好吃」。多名網民留言指「（在中環食飯）好合理」、「300元一碗飯的餐廳，50元可樂蠻合理的」、「不貴啦」，亦有人提醒「先看或問價錢，後點單，消費正確態度」、「我在上海也喝過45（元）一杯的，哈哈哈，餐廳太高級了就貴」。

（小紅書）