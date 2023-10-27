10條菜心$130！小紅書女買外賣呻貴　網民聽店名話合理︰富豪飯堂

香港舖租、人工都高昂，物價自然高，尤其是名店價格更是「嚇死」平民。有女子在小紅書大呻，買1餐外賣花費竟高達1,600港元，當中10條菜心盛惠130港元，慨嘆「香港食物價錢嚇死我了」！網民紛紛留言指「怪不得深圳周末到處是香港人，這價格夠深圳同樣的3餐」、「何止？起碼5餐」。有人詢問樓主是在何處買外賣，女子回答是中環鏞記，網民聞言即笑言「鏞記？ 那難怪了」、「原來是鏞記酒家，超級富豪才會去食的」、「去富豪飯堂…鏞記，唔被人劏到一頸血就奇了」。



女子在小紅書大呻，買1餐外賣已經要1,600港元，當中10條菜心盛惠130港元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載外賣食物的照片，表示全部食物包括燒鵝、叉雞、枝竹班腩、炸豆腐，以及菜心，加起上來索價1,600港元，當中10條菜心盛惠130港元，形容「香港食物價錢嚇死我了」。

多名網民紛紛留言指「怪不得深圳周末到處是香港人，這價格夠深圳同樣的3餐」、「何止？起碼5餐」、「這絕對被騙了，吃飯大多都是40-70港元內」。不過有心水清網民詢問樓主在何處購買外賣，樓主一時忘記，經提醒後記得是中環鏞記，網民聽到名字即笑言「鏞記？ 那難怪了」、「原來是鏞記酒家，超級富豪才會去食的」、「去富豪飯堂…鏞記，唔被人劏到一頸血就奇了」、「誰會去鏞記買外賣啊？」。

（小紅書）