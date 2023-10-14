處女懷孕？大馬女夢見神秘男託孤「4小時後生B」專家：末日先兆
撰文：TVBS新聞網
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離奇！馬來西亞一名女子某天在睡夢中，夢見一名男子請她幫忙照顧小男孩，怎料，還是處女的她，隔天醒來竟發現自己懷孕了，如此詭異經歷在當地引起討論，更有宗教師示警，此為不祥預兆。
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綜合馬來西亞媒體報導，宗教師阿里菲阿育分享事件，透露女子在夢中夢見一名男子，將男孩託付給她，請求她幫忙照顧，隨後便被播下「精靈種子」。
不可思議的是，女子並沒有發生過任何性行為，卻在清醒後懷孕，本只有雞蛋大小的胚胎，在短短4小時長成嬰兒，而女子生產過程相當順利，並未大量出血，奇怪的是，醫院檢查男嬰血液，發現他的血居然不是人類應有的血液，因此無法判定血型。
這件事在當地傳遍，多數人認為是神蹟，不過阿里菲阿育卻指出，很可能是世界末日的預兆，且不排除是上蒼旨意，讓這個DNA不屬於人類的嬰兒誕生。
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