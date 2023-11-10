阿婆要企！後生女坐巴士關愛座玩手機未讓座　港男斥「西精」捱轟

關愛座爭議再現！日前有港男嬲爆發文，指乘搭巴士時車內人多，目睹有年輕女生坐在關愛座上顧低頭玩手機，「阿婆就變無得坐」，旁邊有老婦需站立緊握扶手，拍照公審該女生「西精」不讓座。帖文過千留言一面倒批評樓主，指出該名婦人最多只是「阿姐」非「阿婆」，而且關愛座非「老馮座」，光憑照片也未知當事人是否有需要，質疑樓主「影女就影女啦」、「今時今日偷拍瑜伽褲女士都可以扮到咁正義」、「又引戰」，如覺得不忿應當場上前提醒女生。



有港男公審年輕女生未有讓座，公審對方「西精」引來網民抨擊。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

該男乘客在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，直斥「西精何其多…阿婆就變無得坐」。從他上載的照片所見，車箱擠迫不少乘客需要站立，大部份人均被以黃色塗層掩蓋容貌，有位年輕穿瑜伽褲的女子坐在關愛座，她低頭凝視手機，後方有「婆婆」站立捉緊扶手。樓主不滿後生女未讓座予長者。

未料公審文引來反彈，許多網民鬧爆樓主「多事」，「呢個世界係咪得老人家、大肚婆、小朋友先會攰同唔舒服？」、「外表健康唔代表無需要坐，痛風糖尿要貼出來畀人睇？」、「萬一條女隻腳有事呢？」、「我做地盤日日返工攰到Ｘ街，放工有位都費事坐，免得俾你呢啲道德Ｘ影相放上網」，指出「讓就係人情，唔讓就係道理」，「嗰個叫做關愛座，唔係叫做老馮座！大家都有畀錢」、「讓座嘅大前提係『自願』！」

有留言就反問樓主「邊度有阿婆？你又憑咩叫人西精？」，認為該婦人遠未到「阿婆」年紀，「真有需要，阿婆（雖然我只覺得那位是『阿姐』多過『阿婆』）會出聲」、「建議你請阿婆搭的士」。部份人質疑樓主「影女就影女啦，扮清高」、「今時今日偷拍瑜伽褲女士都可以扮到咁正義」，覺得他是在「引戰」。

群情洶湧下網民提醒他「唔好DEL PO」，樓主不忿被圍攻，質問網民「如果嗰個（係）你阿媽會點，唔好話你阿媽唔坐巴士呀」。網民認為讓座是美德，如果樓主不忿，應該當場上前告訴女生，「同佢講啦，同我哋講做咩？」，強調絕不會如樓主一樣動輒拍照公審，亦不會隨便罵他人「西精」。

（FB「香港交通及突發事故報料區」）