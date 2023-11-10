遭圍方保安罵「躝啦」　涉事鐵騎士發聲：未試過咁嬲，覺得好侮辱

港鐵旗下的大圍商場「圍方」停車場日前發生保安員跟鐵騎士爭執事件，鐵騎士被保安員喝罵「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」、「躝即係爬…唔識躝咪爬」。事發時的「車cam」片段在網上廣傳，保安員囂張態度引來各界嘩然，城市護衛有限公司事後表示終止與該2名保安員的僱傭合約，並就事件造成影響向鐵騎士致歉。網上其後盛傳2名涉事保安員已獲聘葵芳新都會廣場聘用，結果新都會廣場於本月8日在官方facebook的帖文留言闢謠，否認有聘用該2人。



被罵的鐵騎士Gary日前接受《東張西望》電話訪問時，稱圍方保安員態度「不嬲都惡劣」，又稱「做咗幾十年人未試過咁嬲，覺得好侮辱」，認為西裝保安應該調停而非「搞大件事」。Gary昨晚（9日）再於網上發文，感激大家為外賣員討回公道，「一夜發酵到全港都知，我真係非常之感激」，又稱已發電郵向保安公司投訴，但至今未收到聯絡道歉，但相信這不是單一事件，只是他剛好有車cam片可作證，呼籲大家待人保持禮貌和尊重，「攜手搞好香港」。



其中1名戴眼鏡的保安員最初尚算有禮貌了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

港鐵旗下的大圍大圍商場「圍方」保安辱罵鐵騎士的車cam片引起全港熱議，鐵騎士只是連砵2下提醒行出馬路的工作人員，詎料雙方發生爭執，結果西裝保安到場後，爭吵期間爆出「同我躝啦，喺度做咩？搞事？」、「躝即係爬，咁行囉，唔識躝咪爬」，令網民嘩然。城市護衛有限公司事後解僱2名保安，並就事件向鐵騎士道歉。

圍方2保安罵鐵騎士「躝啦」 2人遭解僱 葵芳新都會廣場否認聘用

日前《東張西望》透過外賣員行家聯盟到事主，行家形容事主平日很客氣。事主接受《東張》電話訪問，認為圍方保安態度一向惡劣，「做咗幾十年人未試過咁嬲，覺得好侮辱」。他認為西裝保安應該前來調停，「唔係搞大件事」，希望2人可書面道歉。

事主在網上發文，感激許多人成外賣員討回公道。（fb截圖）

事主Gary昨晚（本月9日）在顯徑街坊谷發文，稱看過很多網上言論，感激所有素未謀面的朋友「為咗幫一個外送員討回公義做咗好多嘢，令件事可以一夜發酵到全港都知」。他已發電郵向保安公司投訴，但至今未收到聯絡道歉，他不太放上心，而是想強調這不是單一事件，幸好他有車cam片，「因為我有cam先可以將事實擺係大家面前」。

事主又希望大家對待任何人都保持基本尊重和禮貌，「攜手搞好香港，多謝大家，香港人加油」。

事件源於2條「車cam」影片，被上載至facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」，其中1條影片約28秒，可見顯示拍攝日期是本月4日早上10時許，1名鐵騎士沿車公廟路打算進入大圍商場「圍方」的停車場，1名身穿反光衣和戴上白色頭盔的工作人員在行車路上慢行，於是連砵2下示意，以免發生意外，工作人員於是停下擰轉頭，電單車在其身旁駛過。

電單車即將駛入「圍方」的停車場時，見到有1名工作人員正在行車路慢行。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

工作人員疑不甘被砵，大聲問「砵我呀？」，質問響號目的。鐵騎士解釋「你行馬路中心，我唔砵你呀？」，工作人員表示自己「喺度做嘢」，繼而怒問「你砵邊個？」更要求鐵騎士「泊出面」，然後再問「你砵我做咩先？你係咪撞我？」。

數名保安員到場了解事件。（facebook群組「香港鐵騎館(吹水區)」影片截圖）

另1條「車cam」中，數名身穿西裝的保安員到場了解事件，鐵騎士指出「你行人行返上行人路，啱唔啱先？」。其中1名戴眼鏡的保安員詢問來意，鐵騎士稱「入嚟攞嘢」，指出該名工作人員在門閘門前方位置慢行，由於車路被擋，所以他響號示意，擔心「撞到佢無謂」，強調「砵人係提醒個人」，沒料到會發生爭執。

該名戴眼鏡的保安員了解事件後，詢問「同事對你做啲咩」、「你𠵱家想點？」，鐵騎士沒有回答，反問「我有冇做錯先？」更爆粗批評「咬X住我唔肯放」。

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「四眼」保安員聽到粗口後情緒開始高漲，大聲問「我問你𠵱家想點？你係咪想報警？我問你一樣嘢︰你係咪報警？報啦！」。鐵騎士反駁「報咩警？我去攞嘢」，保安員怒斥「唔係（報警）同我躝啦，喺度做咩？搞事？」。

鐵騎士多次反問「躝乜嘢？」，該名保安員情緒仍然激動，見到眾人在閘門前方位置，可能會阻擋其他車輛，指出「你𠵱家阻住」，但鐵騎士仍問「躝乜嘢？」，保安員嘗試解釋「躝即係爬，咁行囉，唔識躝咪爬，你搞事，我就搞事」。鐵騎士憤而走到停車門閘門前面再次爆粗，遠處聽到有人「喂」了一聲，影片就結束。

港鐵商場圍方今年7月開幕後一直人氣高企。（資料圖片）

（綜合）