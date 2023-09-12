撿起地上麵條餵食孫兒！奶奶奇葩原因惹議　新抱爆更多惡習勁嘔心

照顧小孩真的要避免假手於人！台灣有人妻分享奶奶曾經在餵食孫兒（人妻孩子）吃飯時，小孩不小心將食物掉在地上，奶奶竟一邊拿起餵進孩子口中，一邊稱「要惜福」，不滿的她發文稱：「以後她老了我可以比照辦理嗎？」

網民直斥奶奶舉動嘔心，擔心小孩吃了會有腸胃問題，「小孩免疫力很差」、「就算每天怎麼掃地拖地，腳上的細菌皮屑無時無刻都在掉」。有留言就建議樓主可以這樣反擊，「把老公叫過來，當她面前塞給她兒子吃！」以讓她感同身受。



台灣有人妻奶奶曾經為了「惜福」，居然把掉到地上的食物重新餵給孫兒進食，人妻見狀大為不滿，嬲爆發文公審奶奶行為。（《寶寶大過天》劇照）

該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，分享不是同住的奶奶曾經過來幫忙照顧小孩，而小孩吃麵時又不小心將麵條掉到地上，奶奶見狀居然用手捏起來，想要趁她沒有注意時便塞回孩子口中，還碎念稱「要惜福要惜福」。她當下有立刻上前阻止，並將小孩口中的麵條挖出來。

樓主其後跟奶奶解釋地上很骯髒，卻反被對方責罵，因而不爽詢問「以後她老了我可以比照辦理嗎？」，「見過鬼怕黑」的她亦稱自從看見這幕後，小孩吃飯都會離她很遠，生怕對方再亂塞東西進孩子口中。她還不忿地透露奶奶其他惡習，如在家穿鞋進出，上廁所挖鼻孔都不洗手，種種舉動震驚網民。

有留言指出或許兩代人衛生觀有差異，「她們只是觀念很難改，不是故意的吧」，認為樓主和對方多溝通便好。（《BB來了》劇照）

大部份網民直斥樓主奶奶行為嘔心，「至少也是自己孫子啊」、「掉桌上還OK，地上不行」、「就算每天怎麼掃地拖地，腳上的細菌皮屑無時無刻都在掉」、「小孩免疫力很差，到時候生病媽媽顧會很累，顧不好又會被抱怨」，亦有被這樣照顧長大的「受害者」提醒家長真的要注意衛生，「我上學學到知識，知道自己很髒才慢慢改過來，結果就是我的腸胃很差」。

其他網民就斥責奶奶自私，「惜福….病毒嗎？」、「她這麼惜福怎麼不自己吃」、「她會趁你不注意表示她知道你會在意，這種情況下硬要做根本故意」，故建議樓主應這樣反擊，「不用等她老了，現在就可以孝順她讓她惜福」、「把老公叫過來，當她面前塞給她兒子吃」。

惟有留言覺得只是兩代人的衛生觀存有差異，並勸籲當代父母不要太緊張，「她們只是觀念很難改，不是故意的吧，但很不衛生是需要多溝通」、「難道孩子不吃手嗎？不會摸到地板嗎？不會坐在地上不會吃玩具？！媽媽們別太敏感了」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）