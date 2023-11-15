台警屁股插仙女棒跳舞片瘋傳！辭職前發「報復片」　局方爆內情…

以為是惡搞影片，原來是片中人自行上傳。網上日前瘋傳影片，顯示台灣有警察拍攝「9年警察生涯影片」，內容包括穿上制服將「仙女棒」煙花插在屁股上跳舞、夾在胯下搖曳、用石油汽爐點煙、在別人背後做出意淫動作等，更標明要高層連帶處分其上司。台灣警方確認男子為彰化縣的29歲黃姓警員，他原訂於11月22日離職，疑因為被上司考核評為丙級才作出報復舉動，即使已辭職仍會被記大過處分。有消息人士透露，黃姓警員過去也鬧出不少事，包括曾為「跑業績」付錢給少年買煙，再讓他拘捕。



黃姓警員將仙女棒插在屁股跳舞，影片在網上引起關注。（fb專頁「記者爆料網」／TikTok）

網上近日流傳台灣警察脫序影片，facebook專頁「記者爆料網」上傳1段抖音影片，指彰化1名黃姓警員將於11月22日離職，傳出1段他的「9年警察生涯影片」，展示他穿制服將仙女棒插在屁股上跳舞、將仙女棒夾在胯下搖曳、唱卡拉OK、用石油氣爐點煙、行出馬路跳舞、扎馬及在別人身後做出意淫動作等奇怪行為。影片結尾寫上，「9年警察生涯，阿斌感謝有您」。

黃姓警員又在fb發帖文，說自己會辭職，意味深長提到上級，「感謝賞我餅吃的現任所長，讓我真正下定決心開創自己的事業」、「p.s.影片全部都是我在現任所長任內拍的，要連帶處分就處分她吧」。片段看得網民不明所以，笑稱為何做出脫序行為。

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台媒報道，事件令警方震怒，彰化警方11月14日指，調查後確認涉事警員因為考核不佳而且工作態度消極，被列作汰除對象。他辭職前刻意上傳的影片，包括穿制服去飲宴唱歌、對民眾有不雅行為等，都汙衊警察形象、破壞職場倫理及民眾對警方信賴，嚴重影響警方聲譽；經分局主動調查，決定從重記大過處分。

彰化和美警分局長廖志明指，29歲的黃姓警員在考核時被評為丙等，疑因此惡搞報復所長，即使11月22日就要離職也會作出懲處。消息人士指，黃男任職期間曾經在警局內養13缸龜和魚被糾正；聞到副所長身上有酒味時，報復檢舉對方酒駕；又曾因為「賺業績」給錢少年去買煙，再讓他逮捕，是局內的麻煩人物，而他自今年5月請育嬰假後，至今一直未現身回應。

不過，網民認為他的影片應該已起到作用，「上新聞應該會連坐所長了」，又笑言他已辭職才被記大過沒有用，「離職仍會懲處？懲哪條啦不要笑死人」、「離職還有這個月薪水，當然可以扣」。

（綜合）